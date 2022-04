Procuradores franceses estão analisar relatório da agência antifraude da UE sobre Le Pen

Os procuradores franceses confirmaram que estão a analisar um relatório do Organismo Europeu de Luta Antifraude (OLAF – sigla em inglês) que acusa a candidata presidencial, Marine Le Pen e membros do seu partido, de apropriação indevida de milhares de euros de fundos da UE, avança a “Reuters”.

Le Pen e Emmanuel Macron disputam a segunda volta das eleições presidenciais francesas no próximo domingo, com as sondagens a apontarem para um ligeiro favoritismo, do atual presidente.

O portal de investigação ‘Mediapart ‘escreveu no sábado, 16 de abril, que o relatório do OLAF denuncia que Le Pen terá desviado 140 mil euros de dinheiro público, montante que, juntamente com outros com membros do partido, ascende aos 617 mil euros.

Ainda assim, o relatório não confirma que nenhuma das pessoas envolvidas terá lucrado diretamente, mas acusa os visados de reivindicarem indevidamente, para despesas com funcionários e organização de eventos, fundos da UE.

“Os franceses não serão enganados pelas tentativas da União Europeia e das instituições europeias (…) de interferir na campanha presidencial e prejudicar Marine Le Pen”, disse o presidente do Rally Nacional, Jordan Bardella, à rádio “Europe 1”.

Bardella disse que o seu partido apresentou duas queixas legais contra o OLAF e que irá apresentar uma terceira em resposta ao relatório.

Em conversa com a “BFM TV”, o advogado de Le Pen, Rodolphe Bosselut, disse que a sua cliente negou as acusações e que ainda não foi interrogada, e que nem ele, nem Le Pen tinham consultado o relatório do OLAF.

Le Pen está sob investigação desde 2017 como parte de uma investigação sobre o suposto uso indevido de fundos da União Europeia para pagar assistentes parlamentares.