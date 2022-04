A produção da EDP Renováveis subiu 14% no primeiro trimestre para 9,2 terawatts hora, anunciou hoje a empresa. A Europa e a América do Norte representam 38% e 58% do total de produção de energia.

Já a capacidade instalada da empresa aumentou 1,6 gigawatts para 14 gigawatts no primeiro trimestre face a período homólogo. A Europa e a América do Norte representam 41% e 50% do portefólio.

A companhia conta atualmente com 2,4 gigawatts em construção.

“Na Europa, a produção aumentou +5% vs mar-21, impactada pela capacidade instalada superior e recurso renovável estável. Na América do Norte, a produção foi superior em +13% vs mar-21, refletindo a nova capacidade em operação em conjunto com um recurso renovável superior e o impacto do evento ERCOT [tempestade polar] não recorrente no 1T21”, segundo a empresa.

Já o fator de utilização (número de horas a funcionar versus número de hora possíveis de operação) subiu um ponto percentual para 35% “refletindo um índice renovável superior em 2% do que a média de longo prazo”.

“A EDPR continua a acelerar o seu crescimento com 14,0 GW já instalados e uma maior diversificação tecnológica com 12,5 de eólico onshore, 1,2 GW de capacidade solar e 1,5 GW de capacidade eólica offshore bruta em operação”, segundo a empresa.