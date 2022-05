Produção de crédito à habitação no Banco CTT ascendeu a 38,9 milhões no trimestre

“O Banco CTT continuou o seu percurso de crescimento no primeiro trimestre, com o EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) recorrente a mais do que duplicar para 3,4 milhões de euros (+142,5%, ou mais dois milhões)”, lê-se no comunicado dos CTT.

“Para tal, muito contribuiu o crescimento da sua carteira de crédito automóvel, onde a produção atingiu o valor mais alto de sempre no 1º trimestre, com 60,3 milhões de euros (+48,4%), bem como a carteira de crédito ao consumo, impulsionada pela parceria com a Sonae”, refere ainda o comunicado.

Os lucros do grupo CTT no primeiro trimestre caíram para 5,4 milhões, menos 38,1% do que no período homólogo do ano anterior.

Os CTT avançam que, em termos dos rendimentos operacionais, o crescimento do Banco CTT foi de 28 milhões de euros, traduzindo uma subida anual de 32,5%, ou seja mais 6,9 milhões.

O crescimento dos rendimentos contou com a performance positiva da margem financeira, que atingiu os 16,4 milhões de euros, ou sejam 4,8 milhões acima do 1º trimestre de 2011 (+42,0%).

Este crescimento foi principalmente impulsionado pela parceria com a Sonae Financial Services, iniciada em abril de 2021, passando o Banco CTT a ser o único credor em relação à carteira de crédito ao consumo do Cartão Universo.

“Este negócio gerou rendimentos de 4,6 milhões no trimestre, com um volume de balanço líquido de 301,9 milhões em março de 2022, ou seja, uma subida de 9,8 milhões de euros (+3,4%) face a dezembro de 2021”, lê-se no comunicado.

Os juros recebidos de crédito ao consumo cresceram 1,8 milhões (+20,3% num ano), ascendendo no crédito automóvel a uma carteira líquida de imparidades de 671,9 milhões de euros (+3,6% face a dezembro de 2021).

A produção de crédito automóvel no primeiro trimestre situou-se nos 60,3 milhões de euros (+48,4% face trimestre homólogo do ano anterior).

Os juros recebidos de crédito à habitação registaram um acréscimo de 3,0% face ao primeiro trimestre de 2021, com uma carteira de crédito habitação líquida de imparidades de 615,5 milhões de euros (+3,5% face a dezembro de 2021).

A produção de crédito à habitação ascendeu a 38,9 milhões de euros, o que traduz um acréscimo de 2,6 milhões de euros (+7,1%) face ao trimestre homólogo de 2021.

As comissões recebidas desta área de negócio atingiram 10,6 milhões de euros, o que significa um aumento de 20,3% ou 1,8 milhões de euros.

Os gastos com pessoal no Banco CTT subiram 0,6 milhões devido ao aumento da atividade comercial e ao reforço das equipas no contexto da parceria com a Sonae Financial Services.

“Referem-se as contribuições positivas das comissões recebidas de contas e cartões, que ascenderam a 2,7 milhões de euros (+0,5 milhões; ou +20,6% face ao 1º trimestre de 2021); dos produtos de poupança (off-balance) que ascenderam a 1,1 milhões (+0,4 milhões de euros ou um aumento anual de 49,4%) e resultaram de um volume líquido off-balance de 787,3 milhões de euros, 11,1% acima de dezembro de 2021; dos créditos ao consumo

(fora do balanço) com 0,7 milhões (ou mais 0,3 milhões de euros, o que traduz um aumento de 58,2% face ao 1ºtrimestre de 2o21); e dos pagamentos, que ascenderam a 4,2 milhões de euros (+0,3 milhões ou +8,4% do que no 1º trimestre do ano anterior)”, lê-se no comunicado.

Os CTT falam do “bom desempenho comercial do Banco CTT, que continuou a permitir o crescimento dos depósitos de clientes, para 2.173,6 milhões de euros, traduzindo um crescimento de 2,4% face a dezembro de 2021, e do número de contas para 576 mil (mais 3 mil do que em dezembro de 2021).

O rácio de transformação no final de março de 2022 ascendeu a 73,4%.

O banco liderado por Luís Pereira Coutinho tinha em março 460 trabalhadores, mais 3,8% do que um ano antes.

Não foram divulgados os resultados trimestrais do Banco CTT no comunicado. Recorde-se que o Banco CTT registou resultados operacionais positivos de 98,9 milhões de euros em 2021, mais 20,4% do que os 82,1 milhões obtidos em 2020. O resultado líquido da instituição atingiu 15,4 milhões de euros.

Os CTT procuravam um acionista para o Banco CTT, na corrida estavam o UCI Portugal e a Tranquilidade, mas o processo terá ficado parado entretanto.

Os CTT vão pagar um dividendo de 0,12 euros por ação no dia 20 de maio, as ações passam a transacionar sem direito ao dividendo no dia 18 de maio.