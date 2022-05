Produção de energia elétrica sobe 12% na Madeira

A produção de energia elétrica subiu 12,2% na Madeira, no primeiro trimestre, para os 219,5 GWh, de acordo com os dados da Direção Regional de Estatística (DREM).

“Comparativamente ao período de janeiro a março de 2021, assistiu-se a uma menor preponderância das fontes hídrica (-10,9%) e fotovoltaica (-2,0%) na produção de energia, em detrimento das fontes eólica (+66,5%), dos resíduos sólidos urbanos (+18,5%) e da térmica (+7,6%). Consequentemente, a fatia da energia total emitida com recurso a fonte térmica passou de 57,1% no primeiro trimestre de 2021 para 54,7% no trimestre em referência, o que significa que a quota de renováveis atingiu os 45,3% no período em análise (42,9% no trimestre homólogo)”, diz a DREM.

Dos 219,5 GWh, 99,4 GWh foram a partir de energia renovável, uma subida de 18,2%, e 120,2 GWh a partir de fontes não renováveis, uma subida de 7,6%.

O gás natural concentrou 20,2% em termos do total da produção de energia elétrica.