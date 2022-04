Produtora de iPhones anuncia a suspensão dos trabalhos em Xangai

A Pegatron é uma empresa com sede no Taiwan que tem um acordo de fornecimento com a Apple, pelo que produz iPhones na China. Devido às medidas que visam mitigar os casos de Covid-19 naquele país, viu-se forçada a parar as atividades nas cidades de Xangai e Kunshan, segundo informa o “The Guardian”. Uma medida que chega numa altura em que as cadeias de produção sofrem a nível global com a fortíssima paralisação que está a ocorrer na China

Na origem está um surto do vírus Sars-Cov-2 na capital chinesa, ao fim de mais de dois anos de pandemia. Xangai tem 25 milhões de habitantes e ali já foram realizado mais de 200 milhões de testes PCR desde 10 de março. O confinamento foi decretado pelo governo e dura há um mês e meio, sendo o impacto das medidas cada vez mais notório.

A suspensão anunciada pela Pegatron vai ter impacto na Apple, já depois de a gigante americana ter sido afetada por cortes realizados nos últimos meses por parte de outros fornecedores que operam em território chinês.

No mês passado, houve outro grande fornecedor, a Foxconn, que interrompeu os trabalhos em Shenzen, mas acabou por retomá-los no final do mesmo mês, segundo a informação divulgada pela tecnológica. Mas não foi caso único. Foram várias as fábricas que se viram forçadas a suspender as atividades devidos às restrições em vigor.

Também no que diz respeito às cadeias de fornecimento de chips, o impacto é visível, com uma quebra na produção realizada na China.