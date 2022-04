Professores e educadores vão entregar petição no parlamento

A Federação Nacional dos Professores (Fenprof) vai entregar, na próxima terça-feira, à Assembleia da República uma petição com cerca de 20 mil assinaturas a exigir o respeito pelos direitos dos docentes e educadores e melhores condições de trabalho.

O abaixo-assinado, designado “Reclamamos justiça, efetivação dos nossos direitos e respeito por horário de trabalho”, chegará ao parlamento às 11h00 de 19 de abril, o primeiro dia do terceiro período letivo. O objetivo é que seja igualmente entregue ao Governo, nomeadamente ao ministro da Educação, João Costa.

Os profissionais reclamam a recuperação de todo o tempo de serviço e o fim das vagas aos 5.º e 7.º escalões, o fim das quotas na avaliação, um regime específico de aposentação, a eliminação da precariedade e o fim dos abusos e ilegalidades nos horários de trabalho que os prolongam além dos limites legais.

E argumentam: “porque temos direito à carreira que o Estatuto da Carreira Docente (ECD) consagra”, “temos o direito a ser avaliados com justiça, “temos o direito a terminar a atividade profissional num tempo justo e “temos o direito a trabalhar e viver com estabilidade”.

Os subscritores reafirmam o seu zelo no cumprimento dos deveres profissionais, recordam o esforço que têm feito para não deixarem qualquer aluno para trás e confirmam o empenho colocado na sua atividade profissional, seja ela presencial ou a distância, e criticam o processo de municipalização na gestão das escolas e agrupamentos.

“Nós, docentes de estabelecimentos públicos de educação e ensino, manifestamos, ainda, discordância com o processo de municipalização que se pretende impor e defendemos a revisão da gestão das escolas, no sentido da sua democratização e de garantir a participação de todos/as nas tomadas de decisão”, escrevem ainda.

A federação liderada por Mário Nogueira defende este sábado que, com a petição, pretende-se colocar na agenda parlamentar, já no início desta legislatura, a preocupação perante problemas que afetam os professores e educadores em Portugal.

Na quinta-feira, um dia após a entrega do Orçamento do Estado para 2022 (OE2022), a Federação Nacional da Educação (FNE) disse que a proposta orçamental “ignora a realidade” e continua a “esquecer os profissionais da educação, por não prever nenhuma medida que os valorize e que contribua para aumentar a atratividade do trabalho no sector”, porque não prevê mantém a afetação de 7805,7 milhões de euros aos ensinos básico e secundário, por exemplo.