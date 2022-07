O grupo dos sete países mais industrializados (G7) propõe-se avançar, definitivamente, com a Parceria para as Infraestruturas e o Investimento Globais (PGII, na sigla em inglês), que tem como missão fundamental contestar a Nova Rota da Seda chinesa, mas, em tempo de guerra, depois da invasão russa da Ucrânia, aponta ao estreitamento das relações com países que poderiam optar por um alinhamento com a Rússia.

Os alvos são os países em vias de desenvolvimento e na lista de países recetores de investimento estão o Brasil, Timor-Leste, Moçambique e Angola.

Conteúdo reservado a assinantes. Para ler a versão completa, aceda aqui ao JE Leitor