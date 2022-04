Programa do Governo corresponde a uma “preocupação de recuperar tempo perdido”, diz Marcelo

O Presidente da República considera que o Programa do Governo que foi entregue à Assembleia da República e apresentado esta sexta-feira pela ministra da Presidência Mariana Vieira da Silva, “corresponde a uma preocupação (…) de recuperar o tempo perdido”.

Em declarações aos jornalistas, esta tarde, no Porto, Marcelo Rebelo de Sousa antecipa que depois do programa ser aprovado em Assembleia da República na próxima semana — “como é óbvio que passará”, tal como o Programa de Estabilidade — o Parlamento prossiga para o debate sobre o Orçamento de Estado (OE 2022), isto “a tempo de se entrar no segundo semestre deste ano com um orçamento”, referiu.

Sobre se o programa está preparado para os obstáculos externos, Marcelo relembrou que no documento consta um plano de ação para os próximos quatros anos e meio e que por isso “tem que ter uma soma de medidas imediatas e medidas para questões mais de fundo”, mas que de forma geral, deve ser um programa “abrangente” e capaz de cobrir “as duas realidade”, tanto da pandemia como da guerra na Ucrânia.