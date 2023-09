O Portugal Sou Eu apontou que nos últimos 10 anos, “contribuiu para melhorar o equilíbrio externo, quer pela via da valorização da oferta nacional, quer pela via da substituição competitiva de importações”.

22 Setembro 2023, 18h37

O Programa Portugal Sou Eu celebrou 10 anos de existência com 4400 empresas registadas, de acordo com comunicado emitido pela AEP, entidade responsável pela iniciativa.

“O balanço que se impõe no final desta 4ª. fase não deixa margem para dúvidas: 4400 empresas registadas, das quais 1000 aderentes com produtos e serviços com selo Portugal Sou Eu atribuído (mais de 19 mil produtos e serviços com o selo) e 900 com o estatuto de estabelecimento aderente”, apontam em comunicado.

O Portugal Sou Eu apontou que nos últimos 10 anos, “contribuiu para melhorar o equilíbrio externo, quer pela via da valorização da oferta nacional, quer pela via da substituição competitiva de importações, abrangendo os bens de consumo e, mais recentemente, de forma mais intensa, os bens intermédios”.

Durante a cerimónia, o presidente do Conselho de Administração da AEP, Luís Miguel Ribeiro, sublinhou que, “ao nível da intensidade exportadora, a nossa ambição deve ser ainda maior, por forma a posicionar Portugal numa situação mais próxima da registada por países europeus de dimensão semelhante ao nosso, onde o peso das exportações no PIB ultrapassa os 70%”.

“É certo que a valorização das exportações e da produção nacional é um dos caminhos para o progresso e sucesso da economia portuguesa”, frisou Luís Miguel Ribeiro.

Luís Miguel Ribeiro acrescentou ainda que “se temos produtos portugueses altamente reconhecidos internacionalmente, falta-nos dar o passo seguinte: ter marcas globalmente fortes e reconhecidas. Temos um défice nesta matéria. Uma análise de benchmarking internacional permite-nos facilmente chegar a esta conclusão”.