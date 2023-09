A AEP leva estar tarde a efeito um colóquio que assinala um programa que agrega cerca de 4.400 empresas, mais de 1.200 estabelecimentos e 19 mil produtos diferentes.

21 Setembro 2023, 11h45

Lançado no final de 2012 pelo Governo, o programa ‘Portugal Sou Eu’ é financiado pelo Compete 2020, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, e gerido por um Órgão de Gestão formado pela Associação Empresarial de Portugal (AEP), Associação Industrial Portuguesa-Câmara de Comércio e Indústria (AIP-CCI), Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP) e pelo IAPMEI – Agência para a Competitividade e Inovação, IP.

Mais de uma década depois do seu aparecimento, os resultados são, segundo os promotores, inegavelmente positivos. Para Luís Miguel Ribeiro, presidente da AEP, “o programa ‘Portugal Sou Eu’ contribuiu para melhorar o equilíbrio externo, quer pela via da valorização da oferta nacional, quer pela substituição competitiva de importações, abrangendo os bens de consumo e, mais recentemente, de forma mais intensa, os bens intermédios”.

“Não podemos negligenciar que as importações de bens intermédios representam aproximadamente um terço do valor global das importações de bens, pelo que o Portugal Sou Eu revela um elevado potencial de afirmação de um modelo de economia circular, de equilíbrio da balança comercial e, por essa via, de contributo para o crescimento do PIB”, disse ainda.

No que se refere à valorização da oferta nacional, “é importante sublinhar que o consumo privado tem um peso superior a 60% do PIB, o que demonstra a importância do programa para a trajetória de crescimento económico. Ao valorizar a oferta nacional – produzir mais e com mais valor – o Portugal Sou Eu tem contribuído igualmente para alcançar o aumento do peso de outra importante componente no PIB: as exportações e, desse modo, atingir a meta definida por Portugal para a intensidade exportadora: 53% do PIB em 2030”.

Aquele responsável afirma ainda que “contudo, não podemos deixar de sublinhar que, ao nível da intensidade exportadora, a nossa ambição deve ser ainda maior, por forma a posicionar Portugal numa situação mais próxima da registada por países europeus de dimensão semelhante ao nosso, onde o peso das exportações no PIB ultrapassa os 70%”.

O sistema tem 4.400 empresas e 1.200 estabelecimentos aderentes. Com o selo ‘Portugal Sou Eu’ estão qualificados mais de 19 mil produtos e serviços que, no conjunto, representam um volume de negócios agregado superior a 12 mil milhões de euros. A maioria dos produtos tem marcas registadas, sendo que 57% são do sector da alimentação e bebidas e 23% correspondem às atividades de artesanato.

Para os responsáveis do programa, e com o objetivo de divulgar e valorizar a oferta nacional, o ‘Portugal Sou Eu’ tem capitalizado a importância económica e social já dada pelos portugueses ao consumo de produtos nacionais, desenvolvendo ações de sensibilização que promovem escolhas de consumo informadas.

Dirigido ao sector primário, indústria, serviços, artesanato, comércio a retalho e por grosso, restauração e alojamento com restauração, o ‘Portugal Sou Eu’ “certifica, através da atribuição do selo, os produtos e serviços que geram valor em Portugal. Esta certificação é calculada com base numa norma de incorporação nacional, transversal e aplicável a todos os setores de atividade, que considera também outros fatores como marcas e patentes, impacto no emprego e valor acrescentado”.

A atribuição do estatuto ‘Estabelecimento Aderente’ destina-se às empresas do comércio a retalho, em função do número de produtos com o selo ‘Portugal Sou Eu’ que comercializam nos seus estabelecimentos, e também à restauração e similares, tendo em conta o número de produtos ‘Portugal Sou Eu’ utilizados nas ementas.

O selo e o estatuto ‘Estabelecimento Aderente’ são “uma mais-valia competitiva, uma vez que identificam a origem nacional, estimulam o reconhecimento e a valorização dos produtos e permitem aos consumidores uma escolha informada. Ao longo dos anos, tem vindo a assinar protocolos com diversas entidades, entre as quais se destacam a Docapesca, o Turismo de Portugal, o Instituto da Vinha e do Vinho, o Instituto do Emprego e Formação Profissional e a Aicep Portugal Global, entre outros, no sentido de reforçar a divulgação do programa junto de empresas e consumidores”.

Esta tarde, na Exponor, em Matosinhos, o ‘Portugal Sou Eu’ vai reunir as empresas aderentes ao programa para festejar 10 anos de atividade. No encontro, para além de Luís Miguel Ribeiro, estarão em análise casos inovação (Casas em Movimento, com Manuel Vieira Lopes), sustentabilidade (Amor Luso, com Vítor Rodrigues) e transformação digital (Wingsys, com Inês Barbosa)