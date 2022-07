Projeto europeu tem três milhões para tornar indústrias mais sustentáveis

O projeto europeu SoTecIn Factory – Social and Technological innovation Factory for low carbon and circular industrial value chains, liderado pelo Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência (INESC TEC), tem 3,3 milhões de euros para apoiar inovações sociais que potenciem a circularidade das cadeiras de valor e a redução da pegada de carbono da indústria. A finalidade é contribuir para o desenvolvimento de uma indústria mais sustentável e resiliente.

Neste contexto, serão selecionados 50 inovadores sociais europeus (entre investigadores, PME’s e startups), que vão receber 15 mil euros para apoiar o desenvolvimento de produtos e serviços inovadores e com impacto social. Deste grupo, 30 terão a oportunidade de participar numa demonstração tecnológica pré mercado, que inclui um apoio adicional de 85 mil euros.

“Além do financiamento, os inovadores sociais irão usufruir de acompanhamento por mentores, ações de capacitação com contribuições científicas para a implementação das suas soluções e conceção de modelos de negócio”, acrescenta o INESC.

O projeto é financiado pelo Programa Horizonte Europa da Comissão Europeia e arrancou em junho deste ano, contribuindo para a implementação do Plano de Ação da Economia Circular da União Europeia, e “estimulando a criação de novas soluções com impacto social e ambiental nas áreas da eletrónica e tecnologias de informação e comunicação; baterias e veículos; embalagens; plásticos; têxteis; construção e edifícios; alimentos, água e nutrientes”, segundo o comunicado.

“O SoTecIn Factory apoiará, com recursos financeiros e de capacitação, ideias de inovação social com o objetivo de criar alternativas para cadeias de valor mais circulares. Como resultado, as empresas terão produtos mais duradouros que possam ser reparados, reciclados e reutilizados”, explica o coordenador do projeto e investigador no INESC TEC, Gustavo Dalmarco, na mesma nota, adiantando que pretendem “desenvolver soluções avançadas para a eficiência de recursos e energia, encontrar alternativas de fornecimento, aumentar a autonomia europeia e desenvolver competências de empreendedorismo social para a transição verde e digital”.

“Imaginemos uma empresa do sector alimentar com problemas de desperdício de alimentos”, adianta Dalmarco, “o projeto irá tentar trazer tecnologia para reduzir o desperdício e auxiliar na resolução desse problema”.

Segundo o documento, a grande novidade é que as soluções serão apresentadas por empresas já existentes no espaço europeu, “fomentando um ambiente colaborativo”. Desta forma, o SoTecIn Factory irá ajudar, em primeiro lugar, as indústrias a identificar problemas de sustentabilidade, conectando-as, depois, com inovadores sociais.

“Ao longo de 36 meses, o projeto irá unir os vários sectores da indústria, por meio de vários mashups e workshops e identificar os seus desafios, numa área geográfica que inclui mais de 20 países da Europa. Em 2023 e 2024, serão lançadas duas open calls para inovadores sociais com o objetivo de dar resposta às necessidades encontradas”, refere o INESC.

Liderado pelo INESC TEC, o SoTecIn Factory junta, ainda, cinco outros parceiros europeus, a F6S Network, da Irlanda; a bwcon, da Alemanha; a Impact Hub, da Áustria; a Metabolic, dos Países Baixos; e a CNR, de Itália.