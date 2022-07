Projetos de investimento estrangeiro em Portugal podem criar 28 mil empregos

Portugal subiu dois lugares no ranking mundial de atratividade enquanto país e está agora no 8º lugar entre as economias europeias mais atrativas para o investimento direto estrangeiro (IDE), concluiu o estudo da EY “Attractiveness Survey Portugal 2022”, divulgado esta quarta-feira. A nação mais a ocidente da Europa ficou apenas à frente da Polónia e da Irlanda, que completaram o top 10 do Velho Continente.

O relatório, que todos os anos avalia a perceção dos investidores estrangeiros relativamente à atratividade do país enquanto destino de IDE, mostra ainda que a maioria (62%) dos inquiridos planeiam criar ou expandir operações em Portugal nos próximos doze meses, o que é um recorde. A mesma percentagem (60%) crê que a atratividade de Portugal irá melhorar no decurso dos próximos três anos.

“Portugal tem demonstrado resiliência face aos desafios económicos do mundo e da Europa nos últimos anos. Tal resiliência revela uma oportunidade única para que se desenvolvam condições que aumentarão ainda mais a atratividade e que podem capitalizar a perceção dos investidores” afirma Miguel Farinha, sócio responsável pela área de Estratégia e Transações na EY Portugal.

Uma das conclusões mais importantes é que os mais de 200 projetos de IDE realizados em Portugal no ano passado – mais 30% do que os 154 feitos em 2020 – têm capacidade para gerar cerca de 28 mil postos de trabalho. As duas centenas de iniciativas perfazem uma fatia de 3,4% do total que foi anunciado na Europa.

“As projeções de crescimento são mais favoráveis para Portugal do que para a média da União Europeia para os próximos dois anos. A economia digital continua a ser um sector em que os investidores depositam grandes expetativas, assim como os sectores das renováveis e imobiliário”, refere Miguel Cardoso Pinto, sócio da EY Portugal e líder da EY-Parthenon.

Os Estados Unidos mantêm a primeira posição como principal investidor em Portugal, com 30 projetos que representam 15% do total. Porém, em 2021, a maior economia do mundo partilhou a posição na tabela da EY com a Alemanha, uma vez que Berlim duplicou o número de projetos de IDE em termos homólogos. França (14,5%), Reino Unido (12%) e Espanha (11,5%) seguiram-se na lista dos principais investidores estrangeiros em Portugal, aponta a análise da consultora.

“É possível observar que Portugal deve apostar em algumas prioridades para se manter atrativo aos olhos dos investidores. De destacar: políticas de atração e retenção de talento, o apoio aos sectores considerados estratégicos e resilientes (por exemplo a economia digital), a contínua promoção da sustentabilidade como pilar de desenvolvimento económico e a simplificação do sistema fiscal que promova o IDE”, lê-se no “EY Attractiveness Survey Portugal 2022”.