Proposta da coligação Confiança de manter comemorações do 25 de abril no Funchal é chumbada em reunião de câmara

A proposta da coligação Confiança para manter as comemorações do 25 de abril na Cidade do Funchal foi chumbada hoje, dia 7 de abril, na reunião de câmara da Câmara Municipal do Funchal (CMF), tendo recebido votos contra da maioria PSD/CDS.

“Numa altura em que, a nível global, europeu e também local, os valores da democracia não devem ser assumidos como garantidos, e com tantas pessoas a lutar para evitar retrocessos nas liberdades individuais e coletivas, é fundamental valorizar e preservar o legado que recebemos”, considera a vereadora Cláudia Dias Ferreira, acrescentando que “o chumbo desta proposta representa uma tentativa de esterilização dos valores democráticos, substituindo-os por um condicionamento à liberdade de expressão”.

O presidente da CMF, Pedro Calado, explica que este chumbo se deve ao facto da CMF ja ter um programa preparado para assinalar a data.

Uma das iniciativas promovidas pela autarquia denomina-se “25 de Abril: Entre Gerações”, um encontro-conferência de várias gerações, a decorrer dia 25 de Abril às 10h00, na Assembleia Municipal. No encontro participarão David Caldeira, de 74 anos, engenheiro químico e gestor hoteleiro, Paulo Rodrigues, 51 anos, professor universitário, Cristiana Nunes, 23 anos, enfermeira e atriz, e jovem estudante, Júlia Nóbrega, 17 anos. Pedro Calada salienta que o objetivo é o de dar a palavra aos intervenientes e de perceber o que “representa a liberdade e a democracia”, para assim transmitir o legado para as gerações futuras.

O autarca refere que as celebrações do 25 de abril para este ano irão se realizar “em moldes diferentes” dos habituais: “Nós pretendemos uma celebração aberta ao público, uma conversa franca, sem qualquer conotação partidária”, justificou, afirmando ainda que na celebração irão haver dois concertos musicais, com músicos madeirenses. “Ao invés de se estar a pagar para vir artistas do continente para a Madeira para fazerem concertos, optámos por dar voz a artistas madeirenses”.

As comemorações do 25 de abril terão início no dia 23, às 20h00, com um concerto e reportório de abril, da Orquestra de Cordofones, no Auditório do Jardim Municipal. O terceiro momento do programa municipal de comemorações do 25 de Abril será um concerto de Mariana Camacho, no Museu A Cidade do Açúcar, no dia 29 de Abril, às 19h00.

Aprovado por unanimidade a suspensão do mandato da vereadora Margarida Pocinho; aprovado adiamento do prazo de conclusão da obra do Matadouro do Funchal

Na reunião da CMF foi também aprovado por unanimidade a suspensão do mandato da vereadora do CDS Margarida Pocinho, sendo substituída no executivo até ao dia 4 de agosto, visto que a vereadora se encontra de baixa médica. A engenheira Cristina Isabel Costa irá exercer na sua ausência.

“Num período em que se discute a possibilidade de mais alterações ao executivo municipal para prosseguir outros percursos políticos, consideramos importante que o compromisso que se estabeleceu pelo voto seja mantido por todos os intervenientes. A Confiança reitera que não abandona o Funchal e repudia a utilização da Câmara Municipal como «paragem de autocarro» para objetivos políticos pessoais”, refere a coligação Confiança.

Foi também aprovado o adiamento do prazo de conclusão da obra do Matadouro do Funchal, que estava prevista para dia 31 de março, passando agora para o dia 24 de junho. Tal adiamento mereceu a abstenção da coligação Confiança, que considera que contraria “as palavras proferidas pelo actual presidente da autarquia. Este atraso fará com que este novo equipamento cultural lançado pela Confiança seja entregue à cidade apenas do dia 24 de junho de 2022”, lamenta.

O presidente da CMF, Pedro Calado, explica que este adiamento se deve ao facto dos fornecedores terem pedido para concluir o sistema de iluminação no interior do edifício. Na perspetiva do autarca, esta obra “não estava bem planeada desde o início em termos de conclusão e, atendendo agora à grande dificuldade de fornecimento de materiais, pediram o adiamento de 90 dias, para concluir a obra, não implicando qualquer revisão de preço”, justifica.