Propriedade Intelectual: que importância na retoma da economia? Veja o “Falar Direito”

A advogada da PLMJ, Inês de Castro Ruivo, é a convidada desta edição do programa “Falar Direito”, da plataforma multimédia JE TV, neste que é o Dia Mundial da Propriedade Intelectual, uma data instituída há 22 anos para aumentar a consciencialização sobre patentes, direitos de autor e obras literárias. A entrevista é conduzida por Mariana Bandeira, jornalista do JE.

O mundo da advocacia está em destaque no programa “Falar Direito”, programa semanal da plataforma multimédia JE TV, que conta também com uma versão em podcast, com apresentação de Filipe Alves e Mariana Bandeira.