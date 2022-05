Prosegur vai recrutar 100 profissionais para duplicar efetivos em Portugal até ao fim do ano

A Prosegur Alarmes, multinacional inserida no setor da segurança, vai duplicar o número de efetivos que tem em Portugal, com o recrutamento de 100 profissionais para a equipa comercial. O objetivo da companhia passa por fortalecer-se no país, num momento de transição para a digitalização, de acordo com um comunicado lançado esta quarta-feira pela empresa.

Em território nacional, a Prosegur Alarmes emprega mais de 600 pessoas e tem cerca de 90 mil alarmes instalados em casas e empresas de todo o país. A empresa está presente no mercado português há mais de 40 anos e mostra-se empenhada em “alargar a sua presença” no país.

Carlos Vaqueirinho, diretor geral da Prosegur Alarmes, existe uma “margem significativamente para o crescimento neste setor”, sendo que os 100 novos comerciais vão ter “um papel decisivo no plano de crescimento desta área de negócio em Portugal”.