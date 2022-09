Protestos de solidariedade com mulheres iranianas decorrem sábado em Lisboa e Coimbra

Este sábado, 1 de outubro, vão decorrer protestos em solidariedade para com as mulheres iranianas em Lisboa e em Coimbra. A iniciativa sucede à onda de protestos das mulheres no Irão.

Em Lisboa, a concentração em solidariedade com as mulheres iranianas e pelo fim da opressão no Irão decorrerá no Rossio, pelas 15h. Em Coimbra, a iniciativa está marcada para a Praça 8 de Maio, a partir das 16h30.

Os protestos decorrem depois da morte de Mahsa Amini. A jovem de 22 anos passeava com a família em Teerã, capital do país, quando foi detida pela Patrulha de Orientação, também conhecida como a “polícia da moralidade”, por não estar a usar o hijab da maneira correta, deixando uma parte do cabelo à mostra.

Depois de ter sido anunciada a morte de Mahsa Amini, mulheres iranianas organizaram protestos e várias delas estão a pedir ajuda através das redes sociais, o que já fez com os perfis que fossem bloqueados em território iraniano. Nas concentrações as mulheres queimaram hijabs e cortaram o cabelo como forma de honrar a memória da Amini.

A Alta Comissária Adjunta para os Direitos Humanos das Nações Unidas, Nada al-Nashif, já admitiu apoiar “o ato de bravura das iranianas” e pediu uma investigação do caso.