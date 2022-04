Partidos acusam Governo de apresentar Programa de Estabilidade “ilegal” e de desrespeitar o Parlamento

Em dia de reunião plenária dedicada ao debate sobre o Programa de Estabilidade (PE) do Partido Socialista, os partidos acusaram o Governo de apresentar um documento que foi considerado ilegal por instituições independentes e de desrespeitar o Parlamento ao fazê-lo.

Abrindo uma série de pedidos de esclarecimento ao ministro das Finanças, Fernando Medina, o deputado do PSD Duarte Pacheco, começou por apontar que Medina veio debater “um programa que não elaborou, sobre um governo e ministro que é historia, com base numa realidade que mudou drasticamente desde que foi elaborado e, no fundo, para debater um programa que não existe”.

O social democrata serve-se das avaliações do Conselho de Finanças Públicas e pela Unidade Técnica de Apoio Orçamental, que apontam que o documento não cumpre os requisitos legais e que exortam o governo a apresentar um plano no início do novo ciclo político, respetivamente, para dizer que não estão em causa jogos político partidários.

“Qual é a estratégia do Governo para nos fazer crescer e não estar na cauda da Europa?”, questionou por fim Duarte Pacheco. Face à falta de resposta de Medina, pouco depois, Jorge Paulo Oliveira insistiu quando perguntou quais são as medidas concretas “para pôr termo a uma trajetória alarmante de divergência em relação à União Europeia (UE).

“Queremos ser os mais pobres da UE? Já estivemos mais longe”, atira o líder parlamentar social democrata, que questiona as afirmações de sucesso económico repetidas pelo Partido Socialista e afirma que o documento apresentado esta quarta-feira na AR não é PE, que quanto muito pode ser o início de um.

Mariana Mortágua dedicou a sua pergunta ao Novo Banco, levantando questões sobre uma nova injeção por conta de ativos de impostos diferidos.

A deputada do PCP Diana Ferreira referiu que a situação económica e social de Portugal se degradou com o aumento do custo de vida enquanto aumentaram os lucros milionários de grandes grupos económicos, mas não os salários.

Em concreto, a comunista questiona o Governo sobre se vai aumentar o salário mínimo nacional para os 850 euros num curto espaço de tempo e se considera um aumento excecional de 20 euros na pensão para todos os reformados, argumentando que contas certas não importam, e que estão vidas em jogo.

Também o deputado Bruno Dias insistiu na necessidade de investimento nas pessoas, e não nas grandes empresas. Alegando que o cenário macroeconómico não corresponde à realidade, aponta ainda que “os critérios e opções do PE são contrários ao interesse nacional”.

A Iniciativa Liberal e o Chega não deixaram de abordar a mais recente polémica em relação à mudança de cargo de João Leão, de ex-ministro das Finanças para vice-reitor do ISCTE, aproveitando verbas de oito milhões de euros consagrados no OE2022.

Mas antes, o liberal Carlos Guimarães Pinto disse que o PE traz “previsões que nem o Ministério das Finanças acredita” porque, em concreto, os valores previstos para o PIB e inflação mudaram numa questão de duas semanas, desde a apresentação do Orçamento. “Como podemos nós acreditar em previsões para 2025/2026 se nem as de 2022 se aguentam?”, questiona.

Em relação ao Instituto Universitário, atira: “O que é o ISCTE?”, enumerando que a reitora, Maria Lurdes Rodrigues, já foi ministra do PS, e que a equipa está ligada ao partido, seja a nível individual ou por redes familiares. “É uma universidade pública ou um satélite do Partido Socialista?”, terminou.

O líder do Chega, André Ventura, assinala a notícia do “Público” que deu conta da preferência no investimento na instituição pelas Finanças em detrimento de planos em outras faculdades apresentados pelo Ensino Superior, fazendo referência ao pedido do partido para trazer João Leão ao Parlamento para explicar o caso.

Sobre o PE, Ventura defendeu que não passa de um rascunho de um programa do antecessor de Medina. “Viola a lei e mesmo assim têm o desplante de apresentá-lo na Assembleia”, acusa, e refere um “mau início de legislatura” por se ter tornado público hoje que os salários dos funcionários do Ministério das Finanças não foram ainda pagos.