PS considera que este é o OE que “não deixa ninguém para trás”

O PS, como se esperava, é o único partido a elogiar o Orçamento de Estado (OE) para 2023, apresentado nesta segunda-feira pelo ministro das Finanças, Fernando Medina.

“Este é o OE que dá resposta aos problemas e às preocupações dos portugueses. Incorpora um diálogo histórico, um diálogo que se conseguiu em concertação com os parceiros sociais e que dá uma perspectiva de médio longo prazo aos portugueses naquilo que tem a ver com os seus rendimentos e com a reposição da sua capacidade em ambicionar um futuro melhor”, começou por dizer a deputada socialista Jamila Madeira.

Para a ex-secretária de Estado, este OE tem a virtude de não “deixar ninguém para trás” por ser “mais forte e mais robusto” e também por estar caracterizado pela “prudência, dada a conjuntura internacional”.

Para Jamila Madeira o documento apresentado visa melhorar “rendimentos dos mais vulneráveis e da classe média” por via do “ajuste dos escalões de IRS” e também em apostar nos jovens “criando condições ao nível do IRS jovem para terem uma maior atractividade de rendimentos para continuarem a investir o seu know-how e a sua competência no seu país”.

A finalizar, uma síntese: “Este é o OE da estabilidade, da confiança e do compromisso, mas também de transparência, que ao dar uma visão de médio e longo prazo assume que os portugueses podem ter as suas expectativas bem desenhadas e a noção de que ajustaremos de acordo com as dificuldades. Estamos aqui para continuar a aumentar rendimentos, aumentar capacidade de investimento das empresas e para criar uma maior noção de criação de riqueza no nosso país. Este é o OE num momento difícil, com uma conjuntura internacional difícil, que dá resposta àquilo que os portugueses precisam, àquilo que as as empresas e a União Europeia também pede; solidariedade e investimento com vista ao futuro.”