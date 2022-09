PS defende transportes públicos gratuitos para residentes do Funchal

O PS vão propor na reunião da Assembleia Municipal do Funchal, prevista para esta sexta-feira, que a autarquia do Funchal estabeleça contactos com o Governo da Madeira de modo a assegurar transportes públicos gratuitos para os residentes do Funchal. Os socialistas vão defender também a criação da Polícia Municipal.

Para a responsável pelo Grupo Municipal do PS, Andreia Caetano, a gratuitidade dos transportes públicos permitiria “resolver grande parte dos problemas de trânsito que se verificam na cidade – que se agravaram consideravelmente nos últimos meses – e que representaria uma grande ajuda financeira às famílias do Funchal”.

A socialista critica o centralismo do executivo regional na área dos transportes, considerando que isso “leva a vários constrangimentos” ao nível da definição da estratégia de mobilidade, da gestão de um melhor acesso ao serviço público de transporte e da coordenação entre as várias atribuições municipais, nas quais os transportes públicos assumem um “papel fundamental”.

O PS diz que o ideal seria que o município do Funchal se constitui-se enquanto Autoridade de Transporte e chamar a si uma das suas principais atribuições, “negociando com o Governo Regional no sentido de os transportes públicos de passageiros no Funchal serem gratuitos para os seus residentes”.