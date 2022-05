PS diz que Governo da Madeira não dá uso da autonomia para reduzir o IVA

A Comissão Europeia diz que a estratégia renovada para as regiões ultraperiféricas irá concentrar-se em cinco pilares: “colocar as pessoas em primeiro lugar”, “construir sobre os bens únicos de cada região”, “apoiar uma transformação económica sustentável, amiga do ambiente e neutra para o clima, alicerçada numa transição verde e digital”, “reforçar a cooperação regional com os países e territórios vizinhos” e, por fim, “reforçar a parceria e diálogo com as regiões ultraperiféricas”, designadamente através da intensificação da participação destas regiões nos programas da UE.