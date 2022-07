PS diz que “propaganda” do Governo Regional não corresponde à realidade vivida pelos madeirenses

O líder parlamentar do PS Madeira, Rui Caetano afirmou que o cenário que o Governo Regional da Madeira tenta fazer passar “não é a realidade que as nossas famílias vivem na região”.

Em conferência de imprensa, ocorrida esta terça-feira, o líder parlamentar do PS assumiu como linha estratégica do partido a “fiscalização” da atividade governativa, através de comissões de inquérito, debates potestativos, audições parlamentares e da intervenção no âmbito dos debates mensais. O objetivo é “construir mais propostas e mais iniciativas, de forma a que se consiga dar resposta às grandes dificuldades da região e das famílias madeirenses”, prometeu.

Rui Caetano afiançou nesse sentido que o PS irá combater o “centralismo, a prepotência e toda a propaganda orquestrada pelo Governo Regional para tentar enganar as populações”, considerou.

“Não abdicamos deste nosso papel e iremos continuar, no sentido de esclarecer as populações e mostrar que a propaganda que o Governo Regional está a tentar fazer passar não é a realidade que as nossas famílias vivem na Região”, acrescentou o líder parlamentar socialista.

O Grupo Parlamentar do PS na Assembleia Legislativa da Madeira já entregou cerca de 350 iniciativas, bem como cerca de 300 propostas de alteração aos orçamentos regionais. Lamentando a rejeição das mesmas por parte da maioria PSD/CDS, Rui Caetano quis assegurar, no entanto, que o PS irá “continuar esse trabalho de proposta e de iniciativas que é fundamental para mostrarmos às populações que temos homens e mulheres bem preparados para governar a Região Autónoma da Madeira”.

Fora da Assembleia da Madeira, o parlamentar quis destacar atividades do PS como o Roteiro ‘Compromissos e Soluções’, como forma de “contacto com a população e com o tecido empresarial” para ouvir “as suas dificuldades e também ideias que possam ajudar a formular novas propostas”, bem como debates temáticos, através das Jornadas Parlamentares e da iniciativa ‘Sextas Parlamentares’, atividades desenvolvidas com o objetivo de “refletir sobre setores como a educação, a saúde, a cidadania participativa, o setor primário, entre outros”.