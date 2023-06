O PS chumbou esta quarta-feira o requerimento para que as declarações do ministro João Galamba fossem enviadas à Procuradoria Geral da República por consubstanciarem uma “mentira” dita na Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP.

Chega, Iniciativa Liberal e Bloco de Esquerda votaram a favor do envio da acta da audição de Galamba ao Ministério Público, concordando com o argumento do PSD: existe uma “discrepância grosseira” entre o que disse o ministro na comissão de inquérito e o que disse o secretário de Estado adjunto de António Costa sobre a intervenção do SIS na recuperação de um portátil de um adjunto do ministro João Galamba.