No programa eleitoral o PS defendeu a redução do IVA e do IRS até ao máximo permitido por lei e na saúde tempos máximos de resposta garantidos.

12 Setembro 2023, 12h04

O PS Madeira já apresentou o seu programa eleitoral para a Região Autónoma da Madeira, que vai a eleições a 24 de setembro. Entre as prioridades estão áreas como a habitação, a baixa de impostos e a Saúde.

Na apresentação do programa eleitoral o candidato do PS, Sérgio Gonçalves, disse que o documento tem uma visão de futuro para a Madeira, com uma Região “plena de oportunidades para todos, para que se possa inverter a tendência de empobrecimento, os problemas no acesso à saúde e à habitação, assim como as dificuldades resultantes dos baixos salários que se praticam na Região e dos elevados impostos que continuam a existir, por responsabilidade do Governo do PSD de Miguel Albuquerque”.

Na habitação o candidato do PS assegurou que se o partido chegar ao poder vai celebrar contratos-programa com todas as autarquias, “não discriminando ninguém pela sua cor política, e criando incentivos à habitação cooperativa, que foi absolutamente negligenciada pelo Governo Regional durante os últimos 30 anos”.

Sérgio Gonçalves salientou que o PS quer “criar condições para que os jovens possam aceder a habitações a custos controlados, assim como a classe média, que está estrangulada com as taxas de juro, sem esquecer também as respostas para as famílias carenciadas que não têm acesso a habitação condigna”.

PS quer baixar impostos

O candidato do PS acrescentou que a baixa de impostos é “fundamental e será uma realidade” logo no primeiro Orçamento Regional, caso a força partidária chegue ao executivo madeirense.

Nessa área o PS pretende baixar o IVA e o IRS até ao máximo permitido por lei, de forma a baixar os preços de bens e serviços e fazer com que as pessoas tenham mais dinheiro no fim do mês.

Sérgio Gonçalves defendeu o aumento do rendimento da população, e salientou a necessidade de se promover a concertação social e também o emprego qualificado e bem remunerado.

O candidato do PS referiu que uma das medidas propostas pelo partido passa pela reposição do subsídio de insularidade de 2% para todos os funcionários públicos e o aumento para 100 euros mensais do complemento regional para idosos.

PS quer implementação de tempos máximos na saúde

Na saúde, Sérgio Gonçalves deixou críticas no que diz respeito às dificuldades de acesso aos cuidados e à falta de transparência no sector.

Nesta área o PS defende a implementação de tempos máximos de resposta garantidos para reduzir as listas de espera e a abertura das urgências de Santana e do Porto Moniz 24 horas por dia.

“Vemos o presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, a dizer que não pode reforçar apoios sociais, que não pode abrir os centros de saúde de Santana e do Porto Moniz, mas pode esbanjar 33 milhões de euros por ano em tachos para o PSD e o CDS-PP e em obras desnecessárias que em nada contribuem para o nosso desenvolvimento”, disse o candidato do PS às eleições regionais.

Sérgio Gonçalves comprometeu-se também a implementar a gratuitidade da escolaridade obrigatória, fazendo com que nenhum aluno até ao 12º ano tenha de pagar pelos manuais, transportes e alimentação.

Entre os objetivos do PS, explicou Sérgio Gonçalves, está também uma resposta ao desafio demográfico, criando condições para fixar os jovens, e a promoção do desenvolvimento sustentado e sustentável.

Sérgio Gonçalves referiu que o programa eleitoral do PS contém também propostas para a valorização do sector primário, do ambiente, alterações climáticas, e soluções para fazer face aos problemas do turismo desordenado e do excesso de carga em determinados espaços naturais.

O candidato do PS referiu que este novo paradigma, defendido pela força partidária, depende de uma mudança política, reforçando que o PS “é a melhor opção” para governar a Madeira.

“O voto no PS é o voto que muda a Madeira no dia 24 de setembro. O programa eleitoral que apresentamos está absolutamente pronto para ser também um programa de Governo. É um programa que pode e deve merecer a confiança de todas e todos os madeirenses, porque tem as respostas para os seus problemas”, afirmou Sérgio Gonçalves.