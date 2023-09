O PS referiu que caso chegue ao poder na Madeira será baixado o IVA e o IRS ao máximo permitido por lei já no primeiro Orçamento Regional.

12 Setembro 2023, 08h19

O candidato do PS às eleições regionais da Madeira, marcadas para 24 de setembro, Sérgio Gonçalves, voltou a assegurar que se o partido chegar ao Governo serão baixados os impostos de forma imediata.

Numa ação de campanha no centro do Funchal, Sérgio Gonçalves criticou o executivo regional, do PSD/CDS-PP, por se recusar a aliviar as dificuldades que os madeirenses estão a sentir em consequência do “aumento brutal” do custo de vida.

Sérgio Gonçalves lembrou que a Região pode baixar os impostos em 30%, face ao território continental, e acrescentou que se o PS chegar ao poder na Madeira o IVA e o IRS serão baixados até ao máximo permitido por lei já no primeiro orçamento regional.

O candidato do PS diz que com esta baixa de impostos se verificará uma descida nos preços dos bens e serviços, e as famílias terão mais rendimentos no final do mês.

“Não faz sentido que a Região tenha um governo que despreza os poderes autonómicos e continua a sobrecarregar os madeirenses com impostos apenas com o objetivo de arrecadar receita fiscal para os seus cofres e para esbanjar em tachos de nomeação para satisfazer as clientelas partidárias do PSD e do CDS-PP”, afirmou Sérgio Gonçalves.

O candidato socialista referiu que prova disso é o facto do presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, continuar a dizer que não vai baixar o IVA.

“Com o Governo do PS, deixo a garantia de que iremos reduzir o IVA”, salientando que ao baixar impostos, o dinheiro não sairá da Região. “O dinheiro vai continuar na Madeira, mas em vez de estar nos cofres do Governo, vai estar nos bolsos das pessoas, que é onde é mais necessário”, disse Sérgio Gonçalves.

O candidato do PS acrescentou que um voto no PS é a garantia de impostos mais baixos e de mais rendimentos para os madeirenses.