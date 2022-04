PS-Madeira diz que modernização do JORAM vem com décadas de atraso

O deputado Jacinto Serrão do PS afirmou na Assembleia da Madeira que o diploma em discussão na Assembleia da Madeira que visa a modernização e acesso gratuito ao Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira “peca por ser tardio”.

Após o discurso do secretário regional das Finanças, Rogério Gouveia na apresentação do diploma, o deputado socialista concordou com a afirmação do governante do JORAM estar “desfasado no tempo”, mas chamou atenção para este atraso não ser “de cinco ou dez anos”, mas de 40 anos, acusou.

O deputado socialista considera a iniciativa apresentada “pacífica”, contudo considera que o PSD “não pode ficar isento das suas responsabilidades ao longo da sua governação de quase 50 anos”. O deputado afirmou que o Governo Regional “não pode esconder as promessas do passado, inclusive no que diz respeito à administração pública”.

PSD e CDS com fortes reações a declarações de Jacinto Serrão

O deputado do PSD Bruno Melim começou por dizer que “pensava que [a apreciação] deste diploma seria relativamente serena”, diploma esse que preconiza uma ação “mais próxima ao cidadão” e um conjunto de funcionalidades e ações de modernização, numa organização que considera não existir no Diário da República.

“Percebi pelas intervenções dos deputados da oposição, que o JORAM deve ser acompanhado de um manual de instruções”, ironizou o deputado social-democrata. “Do ponto de vista de governação é facto que a região tem se modernizado a nível da administração pública”, argumentou Bruno Melim, enaltecendo o objetivo da transparência assumido pelo executivo madeirense. “É interessante que em muitas câmaras muicipais governadas pelos partidos da oposição não haja a responsabilidade de assumir transparência”, acusou, referindo-se em particular às autarquias sob tutela do PS.

O líder parlamentar do CDS António Lopes da Fonseca começou por enaltecer o trabalho dos profissionais da administração pública, os quais considera que oposição criticou na sessão plenária. Seguidamente, o deputado acusou o deputado do PS Jacinto Serrão de “incoerência” nos seus argumentos, uma vez que, dizendo que atualização do JORAM está atrasada em 40 anos, é sinal que estava à espera que nos anos 70 já se fosse feita a digitalização do Jornal Oficial. “A internet so veio a Portugal em 1991”, lembrou.

O deputado afirmou que o CDS congratula “o facto de cada vez mais a região estar na vanguarda no âmbito da digitalização dos serviços da administração pública.