PS-Madeira pede avanço nas esquadras e mais meios humanos para a PSP na Região

A deputada do PS Madeira à Assembleia da República, Marta Freitas, alertou, esta sexta-feira, o ministro da Administração Interna para a necessidade de reforçar os meios humanos para a PSP e fazer avançar as esquadras previstas para a Região.

Na audição a José Luís Carneiro, no âmbito da discussão na especialidade do Orçamento do Estado para 2022, Marta Freitas deu conta das lacunas existentes na Região a este nível e questionou José Luís Carneiro sobre a previsão de recursos humanos para a Madeira, atendendo a que, de acordo com as previsões, dentro de quatro anos dezenas de polícias estarão no limite de idade para aposentação.

A parlamentar madeirense sensibilizou igualmente o governante para o necessário avanço nas esquadras que, nos termos da Lei de Programação de Infraestruturas e Equipamentos das Forças de Segurança, estão no topo das prioridades, como as do Porto Santo e Santa Cruz, bem como a da Ponta de Sol, cujo projeto de execução já está em curso.

Ainda assim, não deixou de constatar o facto de, nas orientações estratégicas que traçam o orçamento para a Administração Interna, serem prioritários o reforço e a modernização dos meios das forças de segurança, bem como a promoção da sua adequação territorial.

Marta Freitas destacou o trabalho das forças de segurança na Região, salientando a descida da criminalidade. Nesse sentido, aponta que segundo os últimos dados do Relatório Anual de Segurança Interna, na Madeira verificou-se uma redução significativa na criminalidade denunciada e na violenta e grave face ao ano anterior. Já entre 2010 e 2020, a criminalidade geral baixou 24% e a grave decresceu 34%.

Por outro lado, a socialista salientou o investimento de mais de um milhão de euros no Sistema Integrado de Vigilância, Comando e Controlo, concluído no final de 2021 e que vem contribuir para o reforço da segurança, através do controlo de fronteiras e aduaneiro, mas também para o controlo da imigração ilegal.