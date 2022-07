PS Madeira vinca que fundos do PRR para habitação resolvem apenas 30% das carências habitacionais

O deputado do PS na Assembleia Legislativa da Madeira, Sérgio Gonçalves, destacou as carências na habitação na Região Autónoma da Madeira, alertando para o facto dos fundos do PRR para a habitação (cerca de 136 milhões de euros) chegar a apenas 30% dos agregados que necessitam de apoio à habitação.

No âmbito do debate mensal sobre o “Estado da Região”, ocorrido esta manhã, o líder do PS na Madeira salientou que 26% dos madeirenses dependem de casas providenciadas pelo Governo, encontrando-se cerca de 25 mil famílias com carências de habitação em listas de espera no Instituto Habitacional da Madeira (IHM).

“Mesmo com os 136 milhões de euros do PRR, apenas se irá resolver 30% das necessidades ao longo dos próximos 4 anos”, lamentou o líder socialista, citando dados estatísticos.

Sérgio Gonçalves enumerou ainda outros indicadores que ilustram os “problemas estruturais” da região, afirmando que estes “não são opinião da oposição”. O deputado falou que a região tem a mais elevada taxa de risco de pobreza e exclusão social do país, a maior taxa de privação material severa, o menor poder de compra, com 27% da população desempregada ter idades compreendidas entre os 16 e os 34 anos e 9 mil madeirenses nessas idades não estudam nem trabalham.

O deputado da oposição mencionou ainda as listas de espera: “passados sete anos [o Governo Regional] não resolveu a questão das listas de espera como prometido na primeira legislatura. Estamos quase no fim da segunda legislatura e temos o dobro dos casos”.

Em resposta, o presidente do Governo Regional estabeleceu uma comparação com o território continental em matéria de habitação e saúde, afirmando, quanto à primeira, que a taxa de cobertura pública na habitação na Madeira é de 4,5%, cobrindo 17 mil famílias sendo que no continente esta é de 2,3%.

No que diz respeito à saúde, o governante afirmou ser “extraordinário” Sérgio Gonçalves falar de saúde quando “está o caos instalado no Serviço Nacional de Saúde”.