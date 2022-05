PS mostra-se contra aumentos do tarifário dos estacionamentos no Mercado da Penteada

O PS Funchal mostrou-se contra o aumento do tarifário dos estacionamentos no Mercado da Penteada. O partido diz que a Câmara do Funchal, a 1 de maio, através da empresa municipal Frente Mar, procedeu à subida de preços sem aviso prévio e sem ouvir comerciantes ou clientes.

“Esta mudança provocou indignação e discordância junto dos comerciantes e das pessoas que habitualmente se deslocam ao Mercado da Penteada para fazer as suas compras, principalmente os mais idosos ou com pouca mobilidade”, refere o partido.

“Numa conjuntura económica muito difícil, após vários períodos de confinamentos devido a uma violenta pandemia e a vivermos uma guerra na Europa, com consequências negativas globais, aumentar o tarifário do parque de estacionamento do mercado, reduzir o período de gratuidade, não constitui uma medida positiva para os comerciantes e clientes do Mercado da Penteada”, considera o PS Funchal.

Os socialistas acrescentam que Mercado da Penteada, em 2013, estava ao “completo abandono, degradado, e o parque de estacionamento não tinha qualquer rotatividade, inúmeros espaços comerciais estavam encerrados por um longo período, e a iluminação era medíocre”.

O partido acrescenta que após a reabilitação do espaço municipal através da criação de um parque infantil, uma casa do lixo e outras importantes intervenções, “surgiu uma nova centralidade e dinamismo” neste espaço público municipal da cidade do Funchal.

“A Câmara Municipal do Funchal deveria criar mecanismos de apoio e incentivo aos comerciantes da cidade em vez de dificultar a sua atividade económica, afastando clientes e reduzindo a sua faturação. O Partido Socialista apela, por isso, ao bom senso da Câmara Municipal do Funchal, responsável pela gestão dos mercados municipais, no sentido de, perante a atual conjuntura económica, repor o antigo tarifário e o período da primeira hora gratuita, suspendendo de imediato os aumentos recentemente efetuados”, diz o PS Funchal.