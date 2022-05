PS pede reforço de meios humanos para tribunais da Comarca da Madeira

A deputada do PS, eleita pelo círculo da Madeira, para a Assembleia da República, Marta Freitas, pediu o reforço de meios humanos para os tribunais da Comarca da Madeira, durante uma audição à ministra da Justiça, Catarina Sarmento, no âmbito da discussão na especialidade do Orçamento do Estado para 2022.

Marta Freitas alertou para a continuada carência de recursos humanos que existe na região autónoma para dar resposta às solicitações e processos nos tribunais.

Face a isto a deputada socialista, eleita pelo círculo da Madeira, considerou necessário o reforço de meios humanos, nomeadamente de funcionários judiciais e magistrados do Ministério Público na Comarca da Madeira, de modo a se atingir a desejada eficiência na justiça.

Marta Fritas destacou que em 2021 se iniciou a obra de reabilitação e criação de acessibilidades no Palácio da Justiça da Ponta de Sol, e neste mês devem arrancar as obras de melhoria das acessibilidades no Tribunal do Porto Santo.

A socialista contudo considerou urgente a recuperação integral do edifício do Tribunal de Santa Cruz, para além do alargamento do arquivo e a construção de uma cela, acrescentando que é preciso também encontrar uma solução para as instalações do Juízo de Família e Menores.

A deputada do PS considerou que a transformação digital, através da modernização de sistemas de informação e de infraestruturas tecnológicas para simplificação e agilização de processos e procedimentos, bem como a transformação dos modelos de atendimento e de disponibilização de serviços online, serão “essenciais para responder com maior celeridade” aos processos na Região Autónoma da Madeira.

Marta Freitas salientou ainda o acréscimo de 10% que vai existir para a justiça no Orçamento do Estado, e o aumento de 4% na despesa com pessoal, acrescentando que “uma boa parte da despesa de investimento prevista neste orçamento destina-se essencialmente ao financiamento de obras e/ou construção de edificado, com um aumento de 142% face ao ano transato”.