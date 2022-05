PS propõe incentivos fiscais e valorização do produto regional para fixar pessoas na costa norte e Porto Santo

O presidente do PS Madeira, Sérgio Gonçalves, quer incentivos fiscais e valorização do produto regional para fixar pessoas na costa norte e Porto Santo e com isso combater o êxodo rural.

Durante uma iniciativa integrada na ‘Academia PS’, Sérgio Gonçalves referiu que nos últimos dez anos, devido à “falta de oportunidades”, a região perdeu 17 mil pessoas, um problema que foi “mais notório” nos municípios do norte da ilha da Madeira e no Porto Santo, que sentem particularmente os efeitos do êxodo rural.

O presidente do PS Madeira considera que a “falta de oportunidades” pode ser invertida com a criação de benefícios e incentivos fiscais à fixação das pessoas e à criação de emprego.

O socialista diz que é preciso implementar políticas públicas que criem condições para a fixação de pessoas nos municípios do norte, sendo uma delas a valorização do produto regional.

“Temos de valorizar o produto regional, temos de criar valor em toda a cadeia, para que essas atividades sejam suficientes para que as pessoas aqui se fixem e desenvolvam a sua vida”, disse Sérgio Gonçalves.

O presidente do PS Madeira defendeu o consumo de produtos regionais por parte das entidades públicas, e referiu que o partido apresentou na Assembleia Regional a criação de um programa de compras públicas ecológicas, que acabou rejeitado pela maioria PSD/CDS-PP.

O socialista salientou que outra das medidas defendidas pelo PS passa pela reabilitação das habitações em espaço rural, tendo em conta a eficiência energética.

Já o líder parlamentar do PS Madeira, Rui Caetano, considerou que o Governo Regional tem apresentado falta de medidas para combater o despovoamento dos concelhos mais rurais. “Não é apenas com medidas avulso que se resolve o problema, mas sim com uma visão estratégica diferente, para que os mais jovens sintam que têm garantias e condições para constituírem família e terem qualidade de vida”.

Rui Caetano salientou que só agora o executivo madeirense optou por construir habitação a custos controlados na zona norte, uma medida que o socialista considera que já deveria ter sido implementada há muito tempo.

O socialista salientou que o executivo tem optado por um modelo de desenvolvimento que passa pela criação de túneis e estradas, algo que o líder parlamentar do PS Madeira diz que afastou ainda mais rapidamente as pessoas dos locais onde estavam a viver. “Esqueceram-se do fundamental, que é apostar nas pessoas e na sua qualidade de vida”.

Rui Caetano considerou que isso passa por criar condições para que as pessoas tenham trabalho, rendimentos e serviços para poderem fixar-se. O socialista disse também que o executivo regional tem “falhado redondamente” na qualificação dos madeirenses.