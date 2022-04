PS quer a criação e regulamentação de uma ‘Rede Social da Madeira’

A deputada do PS Sofia Canha apresentou na Assembleia Legislativa da Madeira (ALRAM) um projeto de decreto legislativo regional com vista à criação e regulamentação de uma ‘Rede Social da Madeira’, que defina os princípios, o funcionamento, as regras e as competências dos seus órgãos de atuação.

Na apresentação do projeto, ocorrida na reunião plenária de 21 de abril, a deputada socialista criticou o facto de haver “falta de articulação” no que diz respeito à atribuição de apoios sociais”, sendo que esta criação e regulamentação da Rede Social da Madeira seria uma forma de mitigar esse problema, com uma “articulação e adaptação das medidas” à população, que consiga dar uma resposta célere e adequada e transparente às suas necessidades.

Sofia Canha comparou a proposta apresentada agora pelo PS com a proposta apresentada na reunião plenária do dia anterior pelo PSD, que visa a criação de uma plataforma informática de monotorização dos apoios sociais, a qual será aprovada hoje na ALRAM. A deputada socialista considera que a proposta do seu partido “é mais abrangente”, enquanto que a proposta do PSD é “redutora”.

A parlamentar salientou os vários projetos pilotos implementados a nível nacional neste âmbito, considerando que “parece importante adotar medidas que têm já bons resultados no país e implementá-las na Madeira como um importante instrumento de trabalho”.