PS quer “intensificar diálogo com todas as forças políticas”

O presidente do PS, Carlos César sublinhou a vontade do partido em dialogar com todas as forças políticas, depois de se ter reunido com o Presidente da República, concluindo assim uma ronda de encontros com Marcelo Rebelo de Sousa para falar sobre o Orçamento de Estado para 2022.

Para Carlos César é preciso “fazer com que a evolução próxima do âmbito parlamentar e no âmbito das decisões que informam os orçamentos de estado para este ano e para o próximo seja intensificado o diálogo com todas as forças políticas apoiando os seus contributos”.

Além do diálogo com os partidos, o PS também exprimiu ao Presidente a confiança “que uma vez ultrapassada esta fase mais densa e difícil, com este surto inflacionário, com as sequelas da crise pandémica e com novas consequências provenientes do leste europeu seja possível no próximo ano ter outra extensão do ponto de vista das políticas reformistas e da contenção da despesa pública”.

Durante o seu discurso depois de estar com Marcelo, Carlos César apontou também ser revelante para o PS “garantir a imagem de pais de contas certas”. “Terminámos o último ano com uma dívida muito elevada. Tencionamos e queremos garantir que a redução dessa dívida”.

O representante socialista sublinhou ainda a brevidade do atual Orçamento. “Como é sabido este orçamento para 2022 é um orçamento num periodo transitório e portanto ele próprio é transitório com medidas de incidência no curto prazo”, destacou.

O Orçamento do Estado para 2022 parte para debate na especialidade com aprovação garantida, dado que o PS tem maioria parlamentar.