PS recomenda ao Governo uma “maior fiscalização” dos contratos a termo

O Grupo Parlamentar do Partido Socialista (GPPS) deu entrada nesta segunda-feira, 18 de julho, no Parlamento com um projeto de resolução, onde recomenda ao Governo que a Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT) reforce as ações de fiscalização de contratos a termo, em particular de jovens trabalhadores. O objetivo da bancada socialista é o de garantir que estão a ser cumpridas as alterações ao Código do Trabalho, introduzidas em 2019, como a duração do contrato a termo certo não ser superior a dois anos, a limitação ao número de renovações dos contratos de trabalho temporários a termo certo ou a eliminação da possibilidade de celebração de contratos de trabalho a termo certo para a contratação de trabalhadores à procura de primeiro emprego.

No projeto de resolução, os deputados do PS recomendam ao Governo que “a Autoridade para as Condições de Trabalho desenvolva ações de fiscalização de contratos a termo, em particular de jovens trabalhadores, asseverando a sua legalidade, nomeadamente em matéria de cumprimento das alterações ao Código do Trabalho aprovadas pela Lei n.º 93/2019, de 4 de setembro”. O GPPS pretende ainda uma maior fiscalização do cumprimento de normas de conciliação entre a atividade profissional e a vida familiar e pessoal, designadamente o pagamento de horas extraordinárias e o respeito de períodos de descanso, e de promoção da igualdade e não discriminação salarial em razão do sexo.

Recorde-se que entre as alterações introduzidas ao CT, em 2019, está a duração do contrato a termo certo não pode ser superior a dois anos e o contrato a termo certo pode ser renovado até três vezes mas a duração total das renovações não pode exceder a duração do período inicial do contrato. E ainda outras alterações como a eliminação da possibilidade de celebração de contratos de trabalho a termo certo para a contratação de trabalhadores à procura de primeiro emprego; e a limitação ao número de renovações dos contratos de trabalho temporários a termo certo, os quais apenas poderão ser renovados até seis vezes, sendo certo que tal limitação não se aplica ao contrato de trabalho temporário celebrado para substituição de trabalhador ausente, sem que a sua ausência seja imputável ao empregador.

Segundo o GPPS, “a atual geração de jovens é a mais qualificada, mas também a mais precária de sempre”, dando conta no projeto de resolução dos resultados do estudo “A Equidade Intergeracional no Trabalho em Portugal”, elaborado por Pedro S. Martins para a Fundação Calouste Gulbenkian, usando dados dos Quadros de Pessoal. Este estudo conclui que a geração nascida nos anos 90 tinha, em 2018, uma taxa de contratos a termo de 65%, superior à que a geração anterior tinha 10 anos antes (cerca de 50%) ou à que a anterior a essa tinha no início do século (cerca de 35%).

“Este crescendo geracional de precariedade laboral merece especial preocupação pelo impacto negativo que a segmentação do mercado de trabalho tem não só num conjunto de indicadores de desenvolvimento social, mas também na inovação e no crescimento económico”, frisam os deputados socialistas.

Recordam ainda o acordo alcançado na concertação social a 18 de junho de 2018, intitulado “Combater a precariedade e reduzir a segmentação laboral e promover um maior dinamismo na negociação coletiva”, que veio a traduzir-se nas alterações ao Código do Trabalho aprovadas Lei n.º 93/2019, de 4 de setembro, reduzindo a duração máxima dos contratos a termo certo de 3 para 2 anos, incluindo renovações, e estabeleceu que a duração total das renovações não pode exceder a do período inicial de contrato, eliminando também a possibilidade de contratar a termo certotrabalhadores à procura do primeiro emprego.

“Num mercado de trabalho altamente segmentado, os jovens com vínculos precários foram aqueles que mais sofreram os impactos da crise pandémica. Deve-se, por isso, encarar com a mesma urgência o compromisso assumido no Programa de Governo em promover um mercado de trabalho digno e em valorizar os jovens no mercado de trabalho, aprofundando a implementação dos compromissos já assumidos no Acordo Tripartido para combater a precariedade e reduzir a segmentação laboral”, explicam no diploma entregue no parlamento, acrescentando que “estas diligências são fundamentais para que a recuperação da economia, na presente conjuntura, não se resuma a gerar emprego, mas acima de tudo emprego com qualidade”.

Para o GPPS, essa “luta”, que o Estado partilha com o trabalhador, por um trabalho digno e com direitos “é um garante de equilíbrio social, de qualidade de vida e da estabilidade necessária para que muitos jovens possam aspirar a realizar os seus projetos de vida em Portugal”.

É neste sentido, conclui, que importa continuar a aposta no reforço da inspeção no trabalho, com o “suporte adequado” em termos de meios e de sistemas de informação, nomeadamente em matéria de cumprimento das determinações legais subjacentes a relações contratuais com termo certo.

Para os deputados socialistas, estas fiscalizações devem, ainda, ser uma oportunidade de assegurar o cumprimento de outros direitos laborais, nomeadamente conciliação entre a atividade profissional e a vida familiar e pessoal e de promoção da igualdade e não discriminação salarial em razão do sexo, “assegurando a efetivação do princípio de igual salário para trabalho igual ou de igual valor”.