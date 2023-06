Governo anunciou um apoio às rendas calculado com base no rendimento coletável, mas emitiu um despacho que “contradiz” a lei, deixando muitas pessoas de fora, segundo os fiscalistas. Oposição critica o Governo e quer ouvir Medina e Marina Gonçalves na AR.

23 Junho 2023, 15h30

A polémica está instalada em torno do apoio às rendas. Ainda que tenha determinado que seria o rendimento coletável a base do cálculo do subsídio a pagar aos portugueses, o Governo emitiu um despacho interno a ditar ao Fisco que use o que, na prática, é o rendimento bruto, excluindo muitas pessoas e reduzindo o apoio a várias outras, de acordo com os fiscalistas ouvidos pelo Jornal Económico (JE).

Perante as dúvidas da legalidade destas orientações, o Ministério das Finanças admite rever a legislação, enquanto a oposição tece duras críticas e já pediu que tanto o ministro das Finanças como a ministra da Habitação prestem explicações no Parlamento.

Conteúdo reservado a assinantes. Para ler a versão completa, aceda aqui ao JE Leitor