11 Setembro 2023, 06h45

A coligação PSD/CDS-PP, bem como o PS, podem estrear sete e 11 deputados na Assembleia Legislativa da Madeira num cenário em que atinjam a maioria absoluta, como resultado das eleições marcadas para 24 de setembro. Foram consideradas as primeiras 24 posições das listas entregues pela forças partidárias, tendo em conta que este é o número necessário de deputados para assegurar a maioria absoluta no parlamento da Madeira. O CDS-PP e o JPP apostam nos mesmos rostos da anterior legislatura. E o PSD aposta em presidentes de Câmara que estão no limite máximo de mandatos.

