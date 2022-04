PSD destaca ‘espírito humanista’ da Madeira no acolhimento de refugiados da Ucrânia

A deputada do PSD Rubina Leal interviu na Assembleia Legislativa da Madeira destacando o papel do setor da economia social da região, com especial menção ao apoio aos refugiados da Ucrânia que têm vindo para a região desde que o conflito com a Rússia se iniciou, em fevereiro passado.

Na reunião plenária de 21 de abril, a deputada social-democrata informou que estão neste momento 340 cidadãos ucranianos na Madeira, destacando também o “espírito humanista” das instituições governamentais e de apoio social, das empresas privadas e da população madeirense no acolhimento destas pessoas.

“O acolhimento aos cidadãos ucranianos tem demonstrado o verdadeiro espírito de um povo que sabe acolher”, enalteceu Rubina Leal, acrescentando que “a Madeira é uma região exemplar de apoio as populações mais frágeis” com um “setor da economia social que complementa o trabalho das instituições públicas”.

A deputada do PSD salientou ainda o papel das empresas neste acolhimento, as quais têm “preocupações como a sustentabilidade e responsabilidade social”, numa ação de “reinvestimento na sociedade e num trabalho de complementariedade ao do Governo e das instituições sociais”.

Quanto à população da região, Rubina Leal elogiou o papel das famílias no acolhimento voluntário de alguns refugiados da Ucrânia, bem como a criação espontânea de vários grupos voluntários de ajuda àquele país.

Em traços mais gerais, para além do apoio aos cidadãos da Ucrânia, Rubina Leal destacou também o papel de responsabilidade social e de coesão social do Governo Regional no apoio às populações mais empobrecidas. Aqui, a deputada estendeu uma crítica à oposição: “a mantra da oposição mantem-se. Sem contextualizar, insistem na tónica da taxa mais alta de pobreza do país”, não mencionando que “a taxa de pobreza tem diminuído na região, ao contrário do que acontece a nível nacional”.