PSD diz que metade do défice dos Açores foi para “pagar desmandos” do PS

O PSD/Açores afirmou esta sexta-feira que “metade do défice” da região em 2022, no valor de 395 milhões de euros, serviu para “pagar os desmandos” da governação do PS, devido às empresas SATA, Lotaçor e Santa Catarina.

22 Setembro 2023, 19h31