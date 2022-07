PSD e CDS denunciam postura do PS ao votar contra baixa de impostos na Madeira

O PSD e o CDS denunciaram, esta quinta-feira, durante o debate na Assembleia Legislativa da Madeira do Estado da Região, que contou com a presença do Executivo regional, a postura do PS ao votar contra a baixa de impostos na Região, na passada quarta-feira, aquando da votação às Alterações do Orçamento Regional para 2022.

Entre as medidas aprovadas nas alterações ao Orçamento Regional, está em destaque o alargamento dos escalões do IRS, que passam de sete para nove escalões, algo que o secretário regional das Finanças avançou resultar numa devolução adicional de mais dois milhões de euros às famílias.

Outra medida concerne a fixação do IRC de 8,75% aos primeiros 25 mil euros de matéria coletável às micro, pequenas e médias empresas do norte da ilha da Madeira, bem como do Porto Santo, uma medida adaptada do Orçamento de Estado às regiões do interior do país.

Nesse sentido, o líder parlamentar do PSD, Jaime Filipe Ramos, destacou que ontem a Madeira passou a ser a região com a taxa de IRC mais baixa do País e onde há mais condições para investir.

“Fizemos da Madeira ontem uma terra que é capaz de ter condições para investimento, para proteção das empresas e para o emprego”, frisou.

O líder parlamentar do CDS, António Lopes da Fonseca, vincou que o voto contra do Partido Socialista foi também um voto contra os apoios aos empresários e contra a redução do IRS para as famílias.