PSD-Madeira: Redução do IVA implicaria menos 150 milhões de euros em transferências do Estado

O deputado do PSD Carlos Rodrigues alertou para o facto de que, se o IVA na Madeira é reduzido, tal se traduzirá numa redução das transferências do Estado de aproximadamente 150 milhões de euros.

Na reunião plenária de 4 de maio na Assembleia da Madeira, sob discussão de uma proposta do JPP em reduzir o IVA na região, Carlos Rodrigues lembrou que a Lei das Finanças Regionais obriga a que cada ponto percentual de diferença em relação à taxa nacional implique uma retenção de verbas e uma diminuição nas transferências do Estado para a região.

Lembrando que “as receitas públicas são de todos nós cidadãos, não são só receitas do Governo”, Carlos Rodrigues alertou que “aquilo que seria dado com uma mão seria retirado com a outra”, urgindo que se proceda ao nível da República a uma revisão da Lei das Finanças Regionais.

“Estamos a falar de uma proposta com a qual concordo, mas não com a atual Lei das Finanças regionais em vigor”, declarou o deputado social-democrata, lembrando que foi votado e aprovado por todos os partidos na Assembleia da Madeira uma alteração desta lei. “Assim teríamos uma verdadeira autonomia para reduzir as taxas do IVA e, assim, poderíamos de facto proceder a esta alteração”, rematou.

Prevendo o argumento da oposição de que na Região Autónoma dos Açores já se procede a essa redução fiscal, o deputado do PSD salientou que “nos últimos 12 anos [os Açores] receberam em média mais 120 milhões de euros do que a Madeira” em transferências estatais.

Por seu turno, o líder parlamentar do CDS, António Lopes da Fonseca, fez eco das palavras de Carlos Pereira: “É por demais evidente que para nós e para o PSD que sem uma nova Lei das Finanças Regionais nós não podemos ter autonomia plena para reduzir impostos, sob pena de perdermos apoios para as áreas sociais”.

Para o líder parlamentar centrista, os partidos da oposição “não se importam que a região perca receitas na educação e na saúde”, afirmando que o CDS não irá apoiar essa recomendação.

“Queremos mais autonomia por via da alteração da Lei das Finanças Regionais, queremos ver a nossa Universidade com mais verbas, mais autonomia no que diz respeito no subsídio social de mobilidade, queremos mais autonomia para defender ainda mais aqueles que precisam, sejam jovens, idosos, trabalhadores”, concluiu António Lopes da Fonseca.