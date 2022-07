PSD quer Plano de Ação para fazer face aos prejuízos dos incêndios

O PSD deu entrada no Parlamento, na quinta-feira, a um Projeto de Resolução onde se recomenda ao Governo que desenvolva um Plano de Ação para fazer face aos prejuízos provocados pelos incêndios registados durante este mês em território nacional, avança o “Notícias ao Minuto“.

Segundo a iniciativa, as medidas em causa devem ser aplicadas “nos distritos mais afetados” pelos fogos florestais durante o mês de julho, nomeadamente “Aveiro, Leiria, Guarda, Santarém e Vila Real (sem prejuízo de ser necessário estender a atuação a outros distritos)”.

O PSD pede uma “identificação e diagnóstico célere das áreas ardidas e dos prejuízos provocados pelos incêndios de julho de 2022, diferenciando as consequências para os diferentes públicos-alvo, nomeadamente, empresas, agricultores, famílias e autarquias”, e apela que, ao contrário do que aconteceu em Pedrógão Grande em 2017, o Estado assuma as responsabilidades e não dependa da generosidade dos portugueses.