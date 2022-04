PSD quer que CEO da TAP explique “situação económica e financeira” no Parlamento

O grupo parlamentar do PSD deu entrada de um requerimento onde pede a presença no Parlamento a CEO da TAP, Christine Ourmières-Widene.

No requerimento dos sociais-democratas é explicado que o pedido da presença de Christine Ourmières-Widene no Parlamento deve-se à “situação económica e financeira da TAP”, que é “um motivo de natural interesse e preocupação para todos os portugueses pelas implicações que tem no contexto nacional”.

O PSD sublinha que “a tansportadora aérea nacional vem acumulando resultados negativos desde 2018, situação que se agravou durante a pandemia, originando a apresentação e negociação de um Plano de Reestruturação junto da Comissão Europeia”.

Para o PSD é também importante ouvir a presidente do Conselho de Administração da TAP por motivos que vão desde a empresa ter sido a principal beneficiária dos apoios de lay off atribuídos pelo Estado ao facto da transportadora aérea portuguesa ter alterado a prioridade das suas rotas, nomeadamente a partir do Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto.

O pedido do PSD surge depois de nesta semana a TAP ter anunciado um prejuízo de 1599,1 milhões de euros, um recuo superior a 368,9 milhões face a 2020.