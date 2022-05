PSI-20 no ‘vermelho’ acompanha congéneres europeias a meio da sessão. Galp e CTT caem mais de 2%

A bolsa de Lisboa segue a meio da sessão desta quinta-feira em terreno negativo, pressionada pelas perdas da Jerónimo Martins e do Banco Comercial Português (BCP), mantendo a tendência de abertura e em sintonia com as suas congéneres europeias. O principal índice bolsista português (PSI 20) cai 1,11%, para 5.751,93 pontos.

No PSI-20, destaque para a Galp, com as ações a desvalorizaram 2,31% para os 10,57 euros, seguem-se os CTT que recua 2,59% para 3,945 euros, a Jerónimo Martins, que cai 1,27% para os 19,42 euros, a EDP Renováveis que diminui 2,18% para os 20,67 euros e o Banco Comercial Português que perde 1,85% para os 0,1435 euros.

“As preocupações sobre o crescimento económico mundial aumentam, devido ao risco de se assistir a um abrandamento económico na China provocado pelas contínuas medidas de confinamento. Entretanto, o discurso de Putin, no Dia da Vitória, centrou-se na reafirmação das causas da Rússia, o que acalmou algumas expectativas em torno da escalada do conflito”, comentam os analistas da XTB.

Entre as principais praças europeias, o francês CAC 40 desce 2,08%, o espanhol IBEX 35 desvaloriza 0,82%, o alemão DAX diminuiu 1,78% e o britânico FTSE 100 também segue no ‘vermelho’ a perder 1,92%.

O preço do petróleo está a cair nos dois lados do atlântico. Em Nova Iorque, o WTI diminui 2,21% para os 107,34 dólares por barril, enquanto o Brent desvaloriza 2,07% para os 110,06 dólares em Londres.

No mercado cambial, o euro deprecia 0,11% face ao dólar norte-americano, para 1,0539 dólares.