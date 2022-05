PSI abre em sintonia com Europa. Altri e Mota-Engil acima dos 2%

A bolsa de Lisboa (PSI) encontra-se esta quinta-feira a negociar em terreno positivo ao valorizar 0,40% para 5,854.87 pontos.

O PSI segue no ‘verde’, 15 minutos após a abertura, com a subida de 3,91% para 6,77 euros da Altri e de 2,70% para 1,29 euros da Mota-Engil. A retalhista Jerónimo Martins avança 1,61% para 20,14 euros, a EDP Renováveis ganha 1,59% para 21,71 euros, o BCP sobe 1,37% para 0,15 euros, a Sonae aprecia 0,87% para 1,04 euros.

Também a Galp avança 0,73% para 11,05 euros, a Navigator cresce 0,56% para 3,93 euros, a EDP soma 0,48% para 4,36 euros e a REN valoriza 0,35% para 2,87 euros.

A Europa segue também no ‘verde’. O alemão DAX sobe 2,26%, o francês CAC ganha 2,27%, o espanhol IBEX avança 1,56%, Itália aprecia 2,07% e o britânico soma 1,41%. O Euro Stoxx 50 valoriza 2,14% para 3.804,65 pontos. Isto significa que o PSI é a praça europeia com a menor valorização após a abertura, num momento em que a maioria das bolsas negociei acima dos 2%.

No mercado petrolífero, o Brent avança 0,15% para 110,30 dólares e o WTI desvaloriza 0,06% para 107,74 dólares. O gás natural está no ‘verde’ a crescer 1,54% para 8,492 dólares.

No mercado cambial, o euro desce 0,25% para 1,0594 dólares e a libra esterlina recua 0,76% para 1,2525 dólares.

“No dia em que confirmou a maior subida de juros em 22 anos para combater a inflação, o presidente da Fed adotou um discurso que foi ao encontro do que os investidores esperavam ouvir do banco central. Powell descartou, para já, uma subida de 75 pontos base na taxa de juro numa das próximas reuniões, mostrou confiança que a economia norte-americana não vai entrar em recessão devido ao aperto da política monetária e na estimativa para a evolução dos juros não foi além do nível neutral, que

quantificou entre 2% e 3%”, avança BA&N Research Unit.

“Com o mercado para já aliviado pelo facto de Powell não ter mostrado as garras de falcão, Wall Street viveu ontem a melhor sessão desde maio de 2020, contagiando as bolsas europeias para uma abertura marcada por ganhos acentuados. Hoje também é dia de reunião da OPEP, sendo que o cartel deverá manter o guião de aumento da produção que tinha programado, indiferente à forte subida dos preços e à redução da oferta por parte da Rússia”, termina.

[Atualizada às 9h10]