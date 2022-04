PSI abre no ‘vermelho’ em linha com Europa. CTT perdem mais de 2%

A bolsa portuguesa (PSI) está esta sexta-feira, 22 de abril, a negociar em terreno negativo. A praça lisboeta abriu a sessão a descer 1,01% para 5,994.60 pontos.

Os CTT são a cotada com o pior desempenho esta manhã, perdendo 2,34% para 4,39 euros. A Altri recua 1,45% para 6,46 euros, a Galp desliza 1,20% para 11,51 euros, a Sonae perde 1,17% para 1,02 euros e o BCP deprecia 0,99% para 0,17 euros. A EDP cai 0,48% para 4,60 euros, a Nos perde 0,25% para 4,03 euros, a REN deprecia 0,18% para 2,85 euros e a Greenvolt desvaloriza 0,14% para 7,03 euros.

Neste momento da abertura, não existem cotadas do PSI a negociar no ‘verde’.

Na abertura da sessão, a Europa está a negociar em terreno negativo. O alemão DAX decresce 1,06%, o francês CAC deprecia 1,18%, o espanhol IBEX desvaloriza 0,41%, o britânico desliza 0,43% e o italiano perde 1,15%. O Euro Stoxx segue a desvalorizar 1,25% para 3.878,75 pontos.

No mercado petrolífero, o Brent cai 0,58% para 107,70 dólares e o WTI desvaloriza 0,60% para 103,17 dólares. O gás natural está no ‘verde’ a crescer 0,30% para 6,954 dólares.

No mercado cambial, o euro perde 0,24% para 1,0810 dólares e a libra esterlina recua 0,77% para 1,2928 dólares.

“O discurso mais agressivo efetuado até hoje pelo presidente da Reserva Federal está a provocar desvalorizações acentuadas nas ações e obrigações a nível global, com os investidores a temerem que o banco central possa ir além do que o mercado está a descontar no combate à inflação, provocando uma travagem acentuada no crescimento económico. As palavras de Jerome Powell, proferidas ontem numa conferência do FMI, mostram que o líder da Fed ainda tem margem para surpreender os investidores com a adoção da política monetária mais agressiva das últimas décadas”, indica o BA&N Research Unit.

“Powell deixou claro que a taxa de juro vai subir 50 pontos base na reunião de maio, um movimento que já era largamente esperado. Mas o líder da Fed abriu a porta para mais super-subidas nas reuniões subsequentes, ao vincar a grande preocupação com a escalada dos preços numa altura em que o mercado de trabalho na maior economia do mundo dá sinais de estar ‘super aquecido’. Os comentários hawkish de Powell provocaram uma inversão acentuada no rumo das ações ontem em Wall Street, que negociavam com ganhos robustos devido aos bons resultados da Tesla, mas terminaram a sessão com perdas consideráveis”, explica.

“Este medo penalizou as bolsas asiáticas e está a provocar descidas superiores a 1% em vários índices europeus, numa sessão em que a apresentação de resultados não está a servir de suporte. As ações da AB InBev, SAP, Renault e Kering negociam em terreno negativo depois das empresas terem anunciado resultados, com destaque para a empresa de luxo que está a ser penalizada pelas perspetivas sombrias da sua marca Gucci para o mercado chinês”, conclui.