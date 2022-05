PSI acompanha congéneres europeias e encerra no ‘vermelho’. EDP Renováveis tomba mais de 3%

A bolsa de Lisboa encerrou a sessão desta quinta-feira em terreno negativo, penalizada pelas perdas da EDP Renováveis e do Banco Comercial de Portugal (BCP), mantendo a tendência de abertura e em sintonia com as suas congéneres europeias. O principal índice bolsista português (PSI) caiu 0,72%, para 5.789,51 pontos.

Na praça portuguesa, destaque para a EDP Renováveis, que liderou as perdas com as ações a desvalorizarem 3,65% para os 20,59 euros, seguida pelo BCP que encerrou a sessão a cair 1,78% para os 0,1435 euros, a EDP que perdeu 0,97% para os 4,293 euros, a Galp que recuou 0,64%% para os 10,90 euros e a Corticeira Amorim que desceu 1,53% para os 10,30 euros.

Entre as principais praças europeias, o francês CAC 40 desceu 0,43%, o espanhol IBEX 35 desvalorizou 0,77%, o alemão DAX caiu 0,49%. Já o britânico FTSE 100 contrariou as bolsas da União Europeia e encerrou a sessão no ‘verde’, a valorizar 0,13%.

O preço do petróleo está a descer nos dois lados do atlântico. Em Nova Iorque, o WTI diminui 0,75% para os 107,00 dólares por barril, enquanto o Brent desvaloriza 0,47% para os 109,62 dólares em Londres.

No mercado cambial, o euro deprecia 1,17% face ao dólar norte-americano nos 1,0497 dólares.