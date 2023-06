O BCP protagoniza a queda mais acentuada, perto dos 2%, numa Europa em terreno negativo, a sentir a insegurança dos investidores.

22 Junho 2023, 12h28

A Bolsa de Lisboa segue em perda no meio da sessão desta quinta-feira, 22 de junho, com a grande maioria das cotadas a negociar no ‘vermelho’, tal como acontece nas principais praças europeias, depois de novidades sobre as subidas dos juros. Sobressai o BCP, a perder 1,93%, com os títulos a serem negociados em 0,2182 euros.

Também em terreno negativo, a EDP está a derrapar 1,42%, para 4,51 euros, ao mesmo tempo que a Semapa contrai 1,36%, até aos 13,10 euros. A Corticeira Amorim está a recuar 1,33%, agora nos 9,65 euros.

Por outro lado, os CTT registam a maior subida, na ordem de 0,59%, até aos 3,42 euros, enquanto a Ibersol está a avançar 0,30%, para 6,64 euros.

Entre as mais importantes congéneres europeias, França contai 1,34%, até aos 7.163,98 pontos, ao mesmo tempo que Itália escorrega 1,25%, para os 2.680,9 pontos, enquanto que no Euro Stoxx 50 se observa uma derrapagem de 1,17%, para 4.272,15 pontos. O Reino Unido está a recuar 1,06%, para os 1.213,3 pontos e Espanha 1,02%, agora nos 9.340,10 pontos. A Alemanha protagoniza o menor decréscimo, na ordem de 0,72%, para 15.907,25 pontos.

O barril de brent está a cair 2,22%, para os 75,41 dólares, ao passo que o crude está a tombar 2,27%, até aos 70,88 dólares por barril.

No que diz respeito às divisas, o euro avança 0,17% face ao dólar, sendo que um euro compra agora 1,1008 dólares.

“Os principais índices de ações europeus negoceiam em baixa, com a generalidade a registar a quarta sessão consecutiva de queda esta semana”, recorda o analista de mercados do Millenium Investment Banking Ramiro Loureiro, que sublinha o recuo da Greenvolt, “após contas que mostraram crescimento de receitas, mas contração de lucros, impactados pelo negócio de biomassa”.

As variações acontecem “depois dos comentários mais agressivos por parte do presidente da Fed, que reiterou necessidade de mais subidas de juros, penalizando o sentimento em Wall Street”.

Neste contexto, “observando a evolução de índices como o Euro Stoxx ou o Stoxx 600, a reação atual deve ser monitorizada, para aferir se se trata apenas de uma correção técnica (o cenário que se coloca para já) ou se poderá marcar reversões de tendência”, no entendimento no mesmo analista.

“No seio empresarial de notar a forte valorização da Ocado perante rumores de potencial interesse. A SES anima com a desistência de um eventual acordo de fusão. Empresas de serviços de entregas, como Just Eat, Deliveroo e Hellofresh beneficiam de uma nota de início de cobertura do Goldman Sachs, que elegeu a Delivery Hero como top pick”, acrescenta ainda.