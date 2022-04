PSI atingiu máximos de sete anos no mês em que ficou reduzido a 15 cotadas

No mês em que o principal índice bolsista português perdeu quatro cotadas, ficando reduzido a 15 e deixando cair o “-20” do nome, o PSI tocou em máximos dos últimos sete anos ao ter registado um crescimento de 8,5%, isto de acordo com um relatório da Maxyield que avaliouo comportamento do principal índice acionista nacional.

O mês de março ficou também marcado por ser ter registado um crescimento superior no PSI comparativamente às congéneres dos índices norte-americanas que apenas valorizaram perto de 3,5%.

O índice nacional termina o mês no valor de 6.037 pontos com a Greenvolt a ser a cotada que mais subiu em março, ganhando 26,8%. A empresa com o pior desempenho no mês de março foi a EDP ao ter valorizado apenas 2,3%. Desde o começo do ano, a empresa que mais valorizou foi a Galp ao ter crescido mais de 35% enquanto que em sentido contrato, a empresa que mais perdeu desde o começo do ano foi a Corticeira Amorim ao ter desvalorizado 10,8%.

De acordo com os dados do Maxyield, depois da saída da Novabase, a Ibersol, a Pharol e a Ramada do PSI, a capitalização bolsista é de 79,4 mil milhões de euros e um free float de 35%. A capitalização de mercado do PSI representa 39% do PIB de Portugal.

O Maxyield diz no seu relatório que “o fim do confinamento e regresso progressivo à normalidade, tem como consequência o retorno aos níveis pré-pandémicos da velocidade de circulação da moeda, e respetivo ajustamento económico ao aumento da massa monetária associada aos estímulos de combate à pandemia, através do aumento dos preços, provocando pressões inflacionistas persistentes de natureza permanente”.

O grupo acredita que a recessão na economia russa e os efeitos secundários das sanções aplicadas à Rússia agravam o contexto económico e podem mesmo provocar um crescimento económico anémico.

“Infelizmente, a depressão da economia russa e os efeitos colaterais das sanções à Rússia, vão agravar o cenário descrito, provocando um crescimento económico anémico” diz o grupo.

Por fim, os pequenos investidores em Portugal acreditam que existe uma tendência de alta das taxas de juro que não ajudam o mercado e avisam para o risco da estagflação.

“Neste contexto desenha-se uma tendência altista das taxas de juro, que não é amiga dos mercados bolsistas e o regresso a uma situação de estagflação” concluem.