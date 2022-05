PSI cai 1,8% em abril e reduz crescimento anual para 6,5%

As contas são da Maxyield – Clube dos Pequenos Acionistas que analisou o comportamento do mercado acionista no mês de Abril deste ano. O PSI fechou o passado mês abril com uma diminuição mensal de 1,8%, o que reduziu a amplitude do crescimento anual para 6,5%. Este crescimento anual foi suportado pelo desempenho do índice durante o mês de março.

O PSI terminou o mês de abril com o valor de 5.930 pontos, o que representa uma diminuição mensal de 1,8% num contexto de forte resiliência do índice de referência bolsista do país. Em abril apenas seis sociedades cotadas que integram o PSI tiveram uma evolução positiva, sendo que a banda de variação mensal oscila entre a subida de 9,5% da Navigator e a descida de 14,5% do BCP.

As seis sociedades cotadas com crescimento mensal das cotações são a Navigator (9,5%), a Semapa (8,8%), a NOS (5,5%), a Altri (4,9%), a REN (1,4%) e Galp (1%).

Já as cotadas com quebras mensais foram o BCP (-14,5%), a Jerónimo Martins (-8,9%), a GreenVolt (-5,4%), a Mota-Engil (-5,2%), os CTT (-4,5%), a EDP Renováveis (-3%), a Corticeira Amorim (-2%), a Sonae SGPS (-1,2%), e a EDP (-0,5%).

A quebra em abril do índice bolsista nacional, ocorreu na última parte do mês, segundo a análise.

A Maxyield destaca que o comportamento do PSI no mês de abril esteve em linha com trajetória dos mercados europeus. Ainda assim o PSI continua em contraciclo com a forte quebra anual dos mercados internacionais.

A variação anual do PSI (relativamente a 31 de dezembro de 2021) atingiu os 6,5%, sendo que 11 das 15 cotadas que compõem o índice apresentam crescimento positivo e apenas quatro sofreram uma diminuição de valor.

A banda de evolução anual oscila entre a subida anual de 36,5% da Galp e a queda, desde o início do ano de 1,5% da Jerónimo Martins.

As sociedades com variação anual positiva foram assim a Galp (36,5%), a NOS (17,9%), a Navigator (17%), a REN (13,6%), a Altri (13,3%), a Semapa (12,1%), a GreenVolt (11,3%), o BCP (5%), a EDP Renováveis (3,4%), a Sonae SGPS (2,6%) e a Mota-Engil (0,2%).

Com desempenho anual negativo encontram-se a Corticeira Amorim (-12,6%), a EDP (-8,1%), os CTT (-5,5%) e a Jerónimo Martins (-1,5%).

A maioria das sociedades cotadas vai proceder ao pagamento de dividendos relativamente ao exercício de 2021, no decurso da 2ª quinzena de maio, que terá um impacto na correção das cotações e no valor do índice PSI.

“A dividend season vai ser caracterizada pelo regresso ao nível pré-pandémico, apresentando valores superiores a 2019″, lembra a Maxyield.

Em 2019 os dividendos atingiram 2,11 mil milhões de euros com um payout de 69%, relativamente aos resultados líquidos de 3,14 mil milhões de euros. Mas agora, nesta dividend season, os dividendos vão atingir 2.524,9 milhões de euros que representa um crescimento de 20 % face a 2019 e um payout de 78%, segundo os cálculos da Maxyield.

“Os rendimentos operacionais do universo empresarial PSI 20, recuperaram para níveis pré pandémicos, tendo crescido 3,4% relativamente a 2019, enquanto que os resultados líquidos obtidos em 2021 ultrapassaram em 1,8% o valor obtido naquele ano”, acrescenta a associação.

“O PSI ocupa uma posição central na faixa de variação [5.750 pontos – 6.300 pontos]”, diz a Maxyield referindo-se à evolução do índice de referência ao longo dos últimos anos. “O valor mínimo do intervalo, corresponde ao pico anterior ao bear market de 2018 (valor observado em 21 de maio de 2018) e o valor máximo corresponde ao pico anterior ao bear market de 2016 (valor observado em 10 de abril de 2015), constituindo o atual nível de resistência”, lê-se na análise.

“Num contexto de baixas de price target com potencial de valorização dos títulos e subidas de price target incorporando quebras de cotação, o desafio que se coloca ao índice, é aproximar-se deste nível de resistência, em linha com a média ponderada dos price targets das empresas cotadas”, defende a Maxyield que considera que “é uma situação desafiante face à natural correção das cotações na sequência do pagamento dos dividendos do exercício de 2021, que vai ocorrer com particular incidência no mês de maio”.

No que toca aos mercados internacionais, a associação de pequenos acionistas constata que a Bolsa de Madrid registou o melhor resultado mensal e pior comportamento anual em relação à Bolsa de Lisboa.

“A evolução do S&P 500 e do Stoxx 600 é em sentido idêntico, mas de intensidade muito diferenciada. Estes índices, que iniciaram o ano numa trajetória crescente, apresentam uma quebra acumulada anual significativa, sendo que o PSI se encontra em contraciclo com os mercados internacionais”, refere a Maxyield.

Na Europa, o índice Stoxx 600 que agrega as 600 maiores sociedades cotadas europeias, que tinha atingido em 5 de janeiro o valor máximo histórico, sofreu no mês de abril uma diminuição de 1,2% e atingiu uma baixa anual acumulada de 7,7%.

Já nos Estados Unidos, o índice S&P 500 composto pelas maiores 500 sociedades cotadas na NYSE, que atingiu em 4 de janeiro o valor máximo de sempre, apresenta em abril uma quebra acentuada de 8,8% e uma diminuição anual acumulada de 13,3%.

A Maxyield destaca que a forte diminuição em abril dos índices americanos (S&P 500 e Nasdaq) ampliou a queda anual. Os investidores avançaram para um “selloff”, com as tecnológicas a serem as mais penalizadas, depois do anúncio do agravamento dos juros de 50 pontos base por parte da Fed na reunião da Reserva Federal dos Estados Unidos.

O índice tecnológico americano Nasdaq apresenta uma forte quebra mensal em abril, tendo entrado em bear market (quebra acumulada superior a 20%).

“O comportamento do mercado americano levanta sérias preocupações, devido à quebra em cadeia de 1,4% do PIB dos EUA no 1º trimestre de 2022, aumento da taxa de juro e uma dececionante earning season, com particular incidência no segmento tecnológico FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix e Google) que representa mais de 20% do S&P 500″, dizem os analistas da associação.

Na Europa, as bolsas dos diversos países apresentam uma evolução bastante diferenciada, sendo que o índice alemão DAX 30 e o índice francês CAC 40 são aqueles que sofreram uma quebra mais acentuada.

“É de referir que o índice espanhol IBEX 35 e o londrino FTSE 100, ainda não atingiram os valores anteriores ao crash de 2020”, destaca a Maxyield.

O mercado espanhol (IBEX 35) com uma diminuição anual de 1,5% no primeiro trimestres deste ano, continua com grande afastamento da praça de Lisboa. “A Maxyield acompanha a evolução mensal de 11 importantes sociedades do IBEX 35”, lembra a associação. No mês de abril, “é de salientar o contributo negativo para o IBEX 35 do setor bancário, seguros e imobiliário, acompanhado duma ligeira recuperação do setor energético. Merece referência a existência de alguns títulos, cotados a nível inferior ao final de 2019, designadamente Santander, Telefónica, Maphre, Endesa, Enagás e Merlin”, avança a Maxyield.