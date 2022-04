PSI cai em linha com Europa em dia de revisões em baixa da economia do FMI

O PSI caiu 0,44% para 6.106,57 pontos. A liderar as perdas esteve a Altri (-1,55% para 6,68 euros); a Greenvolt recuou 1,50% para 7,20 euros; a Galp perdeu 1,38% para 11,78 euros; a NOS fechou a descer 1,22% para 4,06 euros; a REN caiu 1,19% para 2,915 euros. Também o BCP caiu 0,47% para 0,1691 euros.

A EDP Renováveis caiu 1,43% para 22,80 no dia em que anunciou que produziu mais 14% no primeiro trimestre, ou seja, mais 9,2 terawatts hora (TWh) de energia limpa. Na Europa a produção subiu 5% em termos homólogos, com as quedas de 9% em Espanha e de 11% em Portugal a serem compensadas por um aumento de 45% no resto da Europa. Já as operações da empresa na América do Norte apresentaram um crescimento do volume de energia gerada de 13%, alavancadas principalmente por um reforço de 11% no volume produzido nos Estados Unidos da América.

A liderar as subidas do PSI esteve a Jerónimo Martins que avançou 1,07% para 20,86 euros. O segundo dos seis títulos que subiram foi a Sonae que valorizou 0,58% para 1,0490 euros.

Na Europa as principais praças fecharam em terreno negativo. O EuroStoxx 50 caiu 0,47% para 3.830,76 pontos. Já o Stoxx 600 desceu 0,72%.

O FTSE 100 caiu 0,20% para 7.601,28 pontos; o CAC 40 recuou 0,83% para 6.534,8 pontos; o DAX deslizou 0,07% para 14.153,5 pontos; o FTSE MIB perdeu 0,96% para 24.624,4 pontos; e o IBEX fechou a cair 0,06% para 8.694 pontos. Só a Grécia, a Suécia e a Áustria fecharam no verde.

Ramiro Loureiro, analista de Mercados do BCP; destaca que os ganhos em Wall Street acabaram por atenuar as perdas europeias.

“O mercado europeu até recuperou parte das quedas matinais, animado pelo sentimento positivo vivido em Wall Street. Ainda assim, os principais índices do velho continente encerraram em baixa”, refere o analista.

O FMI está mais pessimista e vê a zona euro a crescer 2,8% este ano

“O corte das projeções do crescimento económico global por parte do Banco Mundial e do FMI penalizaram o sentimento na região, que viu uma redução mais acentuada devido ao maior impacto da guerra sobre o bloco”, destaca a mesma análise.

O Fundo Monetário Internacional está mais pessimista sobre o crescimento económico da zona euro, prevendo agora uma expansão do Produto Interno Bruto de 2,8% este ano e de 2,3% em 2023, foi hoje divulgado.

A banca foi um dos destaques pela positiva, animada pela subida das yields, e em conjunto com os setores Auto, Energético e Retalho liderou os ganhos no universo Stoxx600. No lado das perdas o setor Imobiliário comandou ao recuar mais de 2%.

“As yields de dívida soberana reagiram em alta às declarações mais hawkish de James Bullard, onde afirmou que a Fed deveria aumentar as taxas de juro para os 3,5% este ano, não descartando possíveis aumentos de 75 pontos base, ainda que o cenário base do Presidente da Fed de St. Louis continue a ser aumentos de 50 pb”, diz o analista.

Os juros da dívida pública portuguesa renovaram máximos de vários anos esta terça-feira, com a taxa de juro das Obrigações do Tesouro a 10 anos a aproximar-se da fasquia dos 2%, numa sessão em que as obrigações dos outros países da Zona Euro também estão sob pressão vendedora.

A dívida alemã a 10 anos sobe 6,86 pontos base para 0,91%. A dívida portuguesa avança 4,55 pontos base para 1,87%. Espanha tem os juros a subirem 6,49 pontos base para 1,84% e Itália dispara 6,27 pontos base para uma yield de 2,54%.

O mercado parece apostar num Banco Central Europeu (BCE) agressivo para controlar a inflação.

O euro sobe 0,13% para 1,0796 dólares.

No mercado de futuros o barril de petróleo Brent cai 5,19% para 107,29 dólares.