PSI contraria Europa e fecha no ‘vermelho’ afetado pelo BCP e elétricas

O principal índice bolsista português, PSI, terminou a sessão desta quinta-feira, 21 de abril, a desvalorizar 1,11%, para 6.063,18 pontos, em contraciclo com as suas congéneres europeias.

A fazer descer o PSI estiveram entre as principais cotadas portuguesas o BCP que desceu 1,89%, para 0,17 euros, a EDP Renováveis que caiu 1,04%, para 22,77 euros e a EDP que desvalorizou 2,55%, para 4,62 euros.

No ‘vermelho’ encerraram também a Greenvolt que depreciou 2,09%, para 7,04 euros, a Jerónimo Martins que perdeu 3,25%, para 20,22 euros, a construtora Mota-Engil que diminuiu 1,32%, para 1,34 euros e a Altri que desceu 0,53%, para 6,55 euros.

A negociar com sinal ‘verde’ ficaram no fim da sessão a Navigator que subiu 0,87%, para 3,72 euros, a petrolífera Galp que cresceu 1,17%, para 11,65 euros, e os CTT que valorizaram 0,90%, para 4,50 euros.

“As bolsas europeias fecharam em otimismo com o CAC a liderar, depois do debate de quarta-feira entre Le Pen e Macron ter aparentemente sido favorável ao atual presidente, um dado considerado positivo para os mercados. O alemão DAX segue em segundo lugar, impulsionado pelos ganhos da Sartorius, Siemens, Airbus e Continental, que registaram ganhos superiores a 2,5%.”, refere o analista de mercados do Millenium investment banking, Ramiro Loureiro.

Nas principais bolsas europeias, na Alemanha, o DAX cresceu 0,98%, no Reino Unido, o FTSE 100 caiu 0,02%, o francês CAC 40 valorizou 1,36%, nos Países Baixos, o AEX ganhou 0,47%, em Espanha, o IBEX35 subiu 0,51% e em Itália o FTSE MIB depreciou 0,29%.

A cotação do barril de Brent valoriza 1,88%, com valor de 108,84 dólares, enquanto a cotação do crude WTI cresce 2,24%, para 104,44 dólares por barril.

No mercado cambial o euro desvaloriza 0,06%, para 1,08 dólares.